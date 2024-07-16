打詐有望！四法立院通過三法　科偵法退回委員會

立法院會12日三讀通過打詐四法中的《詐欺犯罪危害防制條例》及《通訊保障及監察法》部分條文修正，今（16）日院會開夜車再三讀通過《洗錢防制法》修正案，針對洗錢金額達1億元以上的重大犯罪者加重刑度為3年以上、10年以下有期徒刑。不過，由於《科技偵查及保障法草案》朝野仍無共識，將退回委員會重新審查。而科技偵查法源基礎，則改納入《刑事訴訟法修法》另訂專章，並三讀通過。
記者林詠青／台北報導
打詐四法中的《洗錢防制法》修正案今天在立院三讀通過，國民黨立委吳宗憲強調，國內詐騙猖獗，不管詐騙金額或是案件數都屢創新高。對於詐騙，他主張「騙得愈多，關得愈久」，希望新法上路後能強力查緝，尤其金管會、數發部應強化前端管理，勿讓後端檢警耗費更多人力物力。
民眾黨立委黃珊珊也表示，這次加重重大洗錢犯罪刑度是一大成就，不過，她仍批評這次修法完全在幫金管會「擦屁股」，整部法幾乎成為虛擬資產業、第三方支付服務業管理辦法，這都是因為金管會長期忽視虛擬資產業等新興產品管理的結果。
民進黨立委鍾佳濱則認為，洗錢是複雜的產業關係，有程度不一的參與者，透過適當刑度切割，可讓不同參與者得到應有懲罰。不過，對於目前刑度只分兩級，他還是感到有點遺憾。