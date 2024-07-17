新青安「小白買房」5年後變犧牲品？ 專家：別怕！有無限轉貸大法

一堆罵新青安炒房！違規揪1502件只占2.3%　他嘆：該好好面對現實

▲新青安貸款被視為助長房價兇手之一，財政部先前拍板精進方案，限「一生只能貸一次」，而最嚴格違規罰則也出爐。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新青安貸款被視為助長房價兇手之一，財政部先前拍板精進方案，限「一生只能貸一次」，而最嚴格違規罰則也出爐。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

財政部昨（16）公布新青安貸款首波查核結果，計有1502件違規，其中轉租占近9成。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，本次稽查結果占整體貸款件數約達2.3%，對房市實質影響有限，應僅是透過殺雞儆猴。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，罵新青安炒房的人該好好面對現實。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐佳馨分析，自去年底以來的一波房市多頭，各界直指為新青安貸款帶動，致使政府近期推出包含「新青安切結書」、稽查違規戶等配套，期望穩定補助貸款使其不淪為炒作工具。此次雖僅是初步稽查結果，惟查出違規件數不多，實質影響有限，但至少增加部分資產槓桿失衡的持有人釋出意願，其次民間行庫貸款戶也應能增加，最重要的是透過殺雞儆猴，能讓資源花在刀口，也不至於購屋人浪費政府美意。

何世昌也在臉書發文，直言「罵新青安炒房的人形容得天花亂墜，結果就這樣？真的該好好面對現實啦」。貼文引發討論，有房仲從業人員認同說，「這點比例，說『炒房』的人才是『炒議題』的幻想俠」、「燒女巫是解決憤怒的最佳方法」，也有人認為利用新青安炒房真的很不可取

▲新青安正式展開違規借款戶盤點，有約1000多件超高風險案件，可能會是人頭戶、轉租戶。（圖／家庭消費中心攝）
▲新青安正式展開違規借款戶盤點，財政部16日公布，初步查核有1502件違規。（圖／NOWnews資料照）
去年至今新青安突破6.5萬件，違規戶僅占其中2.3%

住商機構盤點財政部資料，自去年8月至今年5月止，每月撥貸戶數逐月大增，到今年5月到達最高峰，每月撥貸戶數達8273戶、每月撥貸金額約636億元；惟近期政府推出控管政策後，6月撥貸戶數降至7244戶、撥貸金額降至約568億元，單月減幅約達12.44、10.74%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，從去年8月到今年6月止，全台買賣移轉棟數約近30萬戶，另據財政部資料，新青安貸款戶數共達6.5萬戶，而此次查出違約件數達1502件，分別僅占全台移轉棟數約0.5%、新青安貸款戶數約2.3%，顯示自用剛性需求仍為房市買盤最大公約數。

賴志昶提醒，觀察新青安貸款戶數自8月起逐月高漲，至今年6月首度下滑，且下滑幅度高達一成，顯示在政府在推出打炒房「組合拳」之下，確實震懾市場投機買氣，惟下半年更面臨美國總統大選，政經局勢面臨巨變，市場下半年能否延續上半年熱度，端看新政府會如何因應。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）

新青安「小白買房」5年後變犧牲品？ 專家：別怕！有無限轉貸大法

新青安買房注意！精進版「切結書+限貸1次」拍板　勾稽3招全公開

新青安「40年期房貸」審查變嚴！房市會崩嗎　專家：預售屋更難搶

新青安吸5.7萬人買房！專家料房價「這1年」崩盤　36萬雙貸族最慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代