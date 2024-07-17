一堆罵新青安炒房！違規揪1502件只占2.3%　他嘆：該好好面對現實

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何世昌也在臉書發文，直言「罵新青安炒房的人形容得天花亂墜，結果就這樣？真的該好好面對現實啦」。貼文引發討論，有房仲從業人員認同說，「這點比例，說『炒房』的人才是『炒議題』的幻想俠」、「燒女巫是解決憤怒的最佳方法」，也有人認為利用新青安炒房真的很不可取。
去年至今新青安突破6.5萬件，違規戶僅占其中2.3%
住商機構盤點財政部資料，自去年8月至今年5月止，每月撥貸戶數逐月大增，到今年5月到達最高峰，每月撥貸戶數達8273戶、每月撥貸金額約636億元；惟近期政府推出控管政策後，6月撥貸戶數降至7244戶、撥貸金額降至約568億元，單月減幅約達12.44、10.74%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，從去年8月到今年6月止，全台買賣移轉棟數約近30萬戶，另據財政部資料，新青安貸款戶數共達6.5萬戶，而此次查出違約件數達1502件，分別僅占全台移轉棟數約0.5%、新青安貸款戶數約2.3%，顯示自用剛性需求仍為房市買盤最大公約數。
賴志昶提醒，觀察新青安貸款戶數自8月起逐月高漲，至今年6月首度下滑，且下滑幅度高達一成，顯示在政府在推出打炒房「組合拳」之下，確實震懾市場投機買氣，惟下半年更面臨美國總統大選，政經局勢面臨巨變，市場下半年能否延續上半年熱度，端看新政府會如何因應。