新竹縣只排第7名！1坪價差超過10萬元 一表看全台十年房價漲幅
全台各地房價屢創新高！《NOWnews今日新聞》上月底報導竹北高鐵特區一預售案出現1坪86.2萬元交易，刷新新竹縣房價天花板，未料曝光後該筆實價揭露馬上被蓋牌，引發討論。究竟台灣房價走勢如何？房仲平台公布全國十年房價漲幅，發現頻傳遭蓋牌的新竹縣只排第7名，而台積電今年3月宣布進駐的嘉義縣以80.6%漲幅奪冠。
記者徐銘穗/綜合報導
綜觀全台十年房價漲幅排行，六都都沒能擠進前4名，僅台南市搶占第5名，為六都保有前十強中唯一一席。前5名房價漲幅依序是嘉義縣80.6%、台東縣79.8%、屏東縣77.1%、雲林縣75.3%及台南市的75.2%。如果以單價價差來看，新竹縣及新竹市十年來，房價1坪增加都超過10萬元。
對此，我家網總監李欣諭分析指出，漲幅高的縣市，包括嘉義、台東、屏東和雲林縣市，過去產業建設相對貧乏，長期屬於房價相對低的區域，住宅平均單價在10萬上下，而全台十年之間各縣市房價上漲大約在5~10萬左右，因為2014年的基期低，更凸顯價格差異。
李欣諭表示，房價上漲除了土地取得成本增加，各區域利多建設推動，區域機能提升，也包括知名科技廠進駐，讓房價基期相對低的中南部，補漲效應更加明顯。
新竹縣市 單價增加最多
觀察單價金額增加最多的是新竹縣市，分別增加10.8萬和10.2萬，也是唯一單價增加破兩位數的縣市。李欣諭表示，竹科園區就業人口薪資高，買盤穩健，竹北市供不應求，買氣從一路外擴到新竹市東區，竹東、芎林、寶山，周邊房市價量都有明顯增溫。