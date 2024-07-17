徐巧芯大姑劉向婕夫妻涉詐！經營水房洗錢2700萬 北檢起訴4人
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢2701萬6000元，雖然3人皆否認犯行，不過依然遭收押。台北地檢署今（17）日偵結依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴杜秉澄、劉向婕、林于倫及助理吳沂珊等4人。
記者孫唯容/綜合報導
回顧案發經過，有民眾稱遇到投資詐騙，詐騙款項流入劉向婕、杜秉澄夫妻共同成立漢澄稀土材料公司，當時夫妻倆就辯稱是在幫客戶買賣虛擬貨幣，檢察官以罪嫌不足等理由，檢方調查後因為罪證不足將劉向婕、杜秉澄不起訴，但是兩人的公司帳戶均被列為示警、無法使用，劉向婕、杜秉澄疑似繼續幫助詐團洗錢，因此找上劉女的高中同學林于倫提供其名下東霖公司的帳戶。
直到今年有民眾遇到投資詐騙，向台北市刑大報案，警方深入追查後發現，2023年7月到同年9月間，經過2、3層的轉帳有2700萬元，全數流向東霖公司公司帳戶，後續被全數領出，檢警獲報後追查，在3月25日展開搜索行動，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫。
3人到案後辯稱只是從事虛擬貨幣交易，不清楚買家轉入的錢為非法，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，3人收押禁見至今。北檢依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴杜秉澄、劉向婕、林于倫與吳沂珊等4人。