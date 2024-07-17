房東注意！內政部曝已掌握逾65萬戶租屋 2025年1月公布租金行情
面對不合理的高房價，許多人轉往租屋市場當起無殼蝸牛，但要找到適合的房子已經不容易，面對嚴重的租屋黒市問題，無殼蝸牛更是難上加難。民團呼籲區域租金應全面實價登錄，而立法院內政委員會日前審查「租賃住宅市場發展及管理條例』部分條文修正草案，立委也希望透過修法，將租金實價登錄，也應增設檢舉獎金制度。對此，內政部表示，為推動租屋市場透明化，將以「去識別化、保護個資、無須修法」的原則下，於2025年1月起公布區域租金行情。
家庭消費中心/綜合報導
租屋市場面臨資訊不足、不透明，甚至還有違規隔間出租，居住品質低落，更不希望房客申請租金補貼等層出不窮的問題，民眾買不起又租不到合適的房子，住房陷入困境。內政部表示，已取得2023年有效租約案件共65.7萬筆，占整體租屋市場75%，未來將定期每年公布區域租金行情，並視各區域資料樣本和資訊完整度，進一步提出不同房型、屋齡等相關統計數字，在兼顧隱私的原則下，讓租屋市場透明，租客也能更了解市場行情。
此外，去年租賃條例修法，使租屋族的租賃住宅契約，都能適用消保法，而在今年內政部也與法扶基金會簽約合作，將於8月起擴大提供租屋法律電話諮詢，並預計於2025年下半年，提供陪同訴訟等法律扶助。內政部表示，除推動市場透明化，對於租客與房東的租屋糾紛，能有效獲得法律保護。
最後，內政部指出，推動租屋市場價格透明化，健全租賃市場機制是內政部住宅政策的一環，內政部將與租賃業者、NGO團體持續對話溝通，以穩健務實方式，精進租屋市場透明化措施，共創雙贏。建立健全租屋市場，政府責無旁貸。