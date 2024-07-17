沈建宏感性發文疑思念前女友 卻反被嗆：劈腿的人哪來那麼多話
藝人沈建宏5月被前女友Bella毀滅式爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批對方是「道德淪喪的渣男。」兩人昔日恩愛賣雞腿畫面格外諷刺，事隔兩個月，沈建宏在社群平台有感而發，似乎對前女友還有感情，讓網友大罵，「劈腿的人哪來那麼多話。」
記者李欣容／台北報導
沈建宏在社群平台上發文，「想想也會覺得心酸，在兩個人變得陌生以前，你是我洗澡時都要擦乾手回覆的人，你是我繞幾條街都要堅持去見的人，你曾是我日日夜夜的牽掛，也是我分分秒秒的追逐，但遺憾的是在抵達時間的終點之前，我們還是弄丟了彼此的身影。」字句看起來是對感情的抒發，疑似還放不下上一段感情。
但諷刺的是，Bella曾爆料沈建宏交往間不斷偷吃，當時他還憤怒反擊Bella手機裡有一堆砲友，更從事八大行業，認為只有自己被單方面指責非常不公平，Bella事後態度放軟道歉，以為雙方爭執告一段落，沒想到沈建宏仍不放過Bella，在她的新貼文下留言諷刺「犯法的項目？」
一系列動作讓網友看不懂，有人直接在他的貼文底下留言，「劈腿的人哪來那麼多話。」沈建宏也回，「那您或許沒有認真的愛過一個人。」但也有人是給予祝福，希望他走出傷痛，重新回到螢光幕。