新青安揪違規！張金鶚直言很多抓不到　籲檢討先解決高房價問題

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他更直指，新青安本來就不是很適當的作法，讓年輕人在高房價買房子，等於把房價墊高，年輕人本來買不起房子，現在還讓他買在高價位去，並提早背房貸，怕付不出來，還提供5年寬限期，期限到還是付不出來，不是更慘。
張金鶚認為，政府推出新青安等於助漲房價，幫建商解決存貨的問題，這很不應該，等於害了年輕人，這樣只是幫了建商，政府應該要檢討政策，新青安當然不要再續推了，現在要趕快停止。
關鍵在高房價，張金鶚說，「政府不面對高房價，推出一些鞏固高房價的作法，這不是很可笑嗎？」問題在高房價，政府卻在高房價要大家去買房，這不是很奇怪嗎？還借錢讓大家去買房，結果導致買不起的人買了，投機的人也進去買了。
他說，政府真正要做的是不要再讓房價上漲，從稅制及金融面去改革，現在很多人組團炒房，這大家都知道，但為何抓不到，政府允許大家炒房，造成房價上漲，還要大家趕快去買房，甚至借你錢買房。
當然，年輕人有能力就可以買房，不過，張金鶚也提醒，沒能力買房的人，不要勉強自己買房，這樣只是害了自己，不要只看寬限期，要看長期自己能否付得起，不是寬限期到賣掉就好，「天下沒白吃的午餐」，沒有穩賺不賠的生意，到時出現拋售潮更慘，房價跌怎麼辦，到時「賠了夫人又折兵」，政府不該這樣做，把整個市場搞亂。