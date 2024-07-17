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新青安揪違規！張金鶚直言很多抓不到　籲檢討先解決高房價問題

▲針對新青安貸款首批查出1502件出租及人頭戶違規案，不過，學者張金鶚認為很多根本抓不出來，籲政府檢討政策，並正視及先解決高房價問題。（圖／NOWnews資料照）
▲針對新青安貸款首批查出1502件出租及人頭戶違規案，不過，學者張金鶚認為很多根本抓不出來，籲政府檢討政策，並正視及先解決高房價問題。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

財政部公布新青安貸款首批違規有1502件，還會第2批稽查行動。不過，政大地政系退休教授張金鶚接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，抓出來有限，很多還是抓不出來，更直言新青安本來就不是很適當作法，政府不面對「高房價」問題，反而推出一些鞏固高房價作法，讓年輕人在「高房價」買房，幫建商解決存貨問題，卻害了年輕人，新青安政策應重新檢討，甚至趕快停止，並從稅制及金融面先解決「高房價」問題。

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張金鶚表示，新青安本來就會助漲房價，有違規當然要取締，不取締大家更會鑽漏洞，而且抓到應該要重罰，才不會讓投機者心存僥倖，只是，他覺得違規案件很多還是抓不出來，抓出來的有限。

他更直指，新青安本來就不是很適當的作法，讓年輕人在高房價買房子，等於把房價墊高，年輕人本來買不起房子，現在還讓他買在高價位去，並提早背房貸，怕付不出來，還提供5年寬限期，期限到還是付不出來，不是更慘。

張金鶚認為，政府推出新青安等於助漲房價，幫建商解決存貨的問題，這很不應該，等於害了年輕人，這樣只是幫了建商，政府應該要檢討政策，新青安當然不要再續推了，現在要趕快停止。

關鍵在高房價，張金鶚說，「政府不面對高房價，推出一些鞏固高房價的作法，這不是很可笑嗎？」問題在高房價，政府卻在高房價要大家去買房，這不是很奇怪嗎？還借錢讓大家去買房，結果導致買不起的人買了，投機的人也進去買了。

他說，政府真正要做的是不要再讓房價上漲，從稅制及金融面去改革，現在很多人組團炒房，這大家都知道，但為何抓不到，政府允許大家炒房，造成房價上漲，還要大家趕快去買房，甚至借你錢買房。

當然，年輕人有能力就可以買房，不過，張金鶚也提醒，沒能力買房的人，不要勉強自己買房，這樣只是害了自己，不要只看寬限期，要看長期自己能否付得起，不是寬限期到賣掉就好，「天下沒白吃的午餐」，沒有穩賺不賠的生意，到時出現拋售潮更慘，房價跌怎麼辦，到時「賠了夫人又折兵」，政府不該這樣做，把整個市場搞亂。

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