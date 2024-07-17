徐巧芯大姑劉向婕夫妻涉詐！經營水房洗錢2700萬 檢方建議續押
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢2千7百餘萬元，雖然3人皆否認犯行，但台北地檢署今（17）日偵結仍依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴杜秉澄、劉向婕、林于倫及助理吳沂珊等4人；稍早台北地院召開羈押庭，檢方建議3人應繼續羈押。
社會組/綜合報導
回顧案發經過，日前有民眾稱遇到投資詐騙，且相關款項流入劉向婕、杜秉澄夫妻共同成立漢澄稀土材料公司，當時夫妻倆辯稱是在幫客戶買賣虛擬貨幣，最終檢察官以罪嫌不足等理由不起訴，但是兩人的公司帳戶均被列為示警、無法使用，劉向婕、杜秉澄疑似繼續幫助詐團洗錢，因此找上劉女的高中同學林于倫提供其名下東霖公司的帳戶。
直到今年有民眾遇到投資詐騙向台北市刑大報案，警方深入追查後發現，2023年7月到同年9月間，經過2、3層的轉帳有2700萬元，全數流向東霖公司公司帳戶，後續被全數領出，檢警獲報後追查，在3月25日展開搜索行動，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫。
3人到案後辯稱只是從事虛擬貨幣交易，不清楚買家轉入的錢為非法，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，3人收押禁見至今。北檢依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴杜秉澄、劉向婕、林于倫與吳沂珊等4人；稍早召開羈押庭時，檢方認為4人關係密切，串證可能性高，因此應繼續羈押。