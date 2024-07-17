獨家／劉德華台北演唱會售票「比照宇多田光模式」實名登記抽選！
歌手劉德華日前宣布將於10月來台開唱，許多歌迷苦等主辦單位「超級圓頂」公布詳細的售票資訊，《NOWnews今日新聞》獨家掌握消息，這次劉德華4場的台北小巨蛋演唱會售票，可能比照「宇多田光模式」實名登記抽票，杜絕黃牛趁機炒高票價轉賣的狀況發生。
記者陳雅蘭／綜合報導
劉德華將於10月31日、11月1日、2日、3日一連4天在台北小巨蛋開唱，但票價、售票時間跟在哪個售票系統開賣等資訊尚未公布，據了解，全場除了可能以實名制購票，還要以「抽票制」的方式售票，雙管齊下打擊黃牛。
事實上，採用「票券實名制」加「抽票制」的雙管齊下售票方式已有先例，日本歌后宇多田光將於8月10日、11日來台開唱，她這次的售票方式，就是以此模式辦理，意即所有的位置都是「登記抽選」；而宇多田光這次的台灣主辦單位，「超級圓頂」也是承辦之一，當時他們表示：「為了讓歌迷有更多機會買到票，將採用票券實名制與抽票制雙管齊下售票，以防止不當搶票與高價轉售票券情況發生。」而這也是在台北小巨蛋舉行的演唱會活動中，首次採用此制度售票。
對於劉德華台北演唱會的售票方式，記者求證官方，對方則表示：「目前沒有相關消息，請靜待主辦單位公布。」更多詳細資訊，歌迷可隨時關注「超級圓頂」粉絲專頁日後公布。