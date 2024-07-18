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金智媛來台班機公開！「比照金秀賢模式」落地1航再到2航寵爆粉絲

▲金智媛將於7月20日來台，韓方確定公布班機，要好好跟台灣粉絲打招呼。（圖／資料照）
▲金智媛將於7月20日來台，韓方確定公布班機，要好好跟台灣粉絲打招呼。（圖／資料照）

記者陳雅蘭／台北報導

韓劇《淚之女王》的洪海仁要來啦！不過金智媛這次不照第一次來台走VIP通關，確定要現身接機大廳，一一跟喜愛她的粉絲打招呼。《NOWnews今日新聞》掌握消息，金智媛將於20日晚間近6點落地桃園第一航廈，再特地繞到第二航廈，比照「螢幕老公」金秀賢的接機模式貼近大家。

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金智媛將於7月21日晚間6點在Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，她將提早於20日來台，晚間近6點抵達桃園「第一航廈」，礙於一航場地有限，她確定要特地繞到「第二航廈」，在更寬廣的場地問候喜愛她的粉絲，十分寵粉。

▲金秀賢相隔9年來台，看到超多粉絲迎接自己，驚訝又開心，還大方接下《淚之女王》OST中，跟金智媛未公開的婚紗照簽名。（圖／記者陳明中、朱永強攝、翻攝Naver）
▲金秀賢7月初來台時，特地現身第二航廈接機大廳，與粉絲近距離接觸；這次金智媛「夫唱婦隨」，也會在相同場地跟粉絲打招呼。（圖／資料照、翻攝Naver）
金智媛國中時曾住在美國芝加哥的外婆家一段時間，因此講有一口流利英文，她回韓國後被星探發掘，經過吉他、鋼琴、跳舞、演技、作詞作曲等相關培訓後，2010年先是合作BIGBANG拍廣告出道亮相，因青春活力的形象受到關注，原定要當歌手的她轉當演員，至今拍攝的代表作包含《致美麗的你》、《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《愛在大都會》、《我的出走日記》等，直到今年合作金秀賢主演《淚之女王》人氣再飆漲，代言、活動邀約不斷。

金智媛也因為爆紅的關係，開啟出道14年來的人生第一場粉絲見面會「BE MY ONE」，首爾場已於6月23日結束，她將陸續造訪日本、台灣、菲律賓、澳門、泰國、印尼等國家，工作行程滿滿。金智媛21日的新北見面會詳細資訊，可至「ONINN ASIA」臉書查詢。

金智媛小檔案
生日：1992年10月19日（31歲）
身高：164cm
宗教：基督教
MBTI：INFP
家族成員：爸爸、媽媽、姐姐
語言：韓語、英語、日語
學歷：東國大學演劇學系
出道：2010年2月
出道作品：LG Lollipop手機廣告
代表作品：
《致美麗的你》
《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》
《太陽的後裔》
《三流之路》
《愛在大都會》
《我的出走日記》
《淚之女王》

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