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直擊／金秀賢桃機360度轉圈圈寵粉！大方開啟簽名會　800人叫翻天

▲金秀賢相隔9年來台，看到超多粉絲迎接自己，驚訝又開心。（圖／記者陳明中攝）
▲金秀賢相隔9年來台，看到超多粉絲迎接自己，驚訝又開心。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／桃園報導

韓劇《淚之女王》男主角金秀賢今（5）日來台，晚間6點43分現身桃園機場第二航廈入境大廳，看到800多位粉絲禮貌排排站、沒有激動暴衝，他選擇走近大家問候，更答應粉絲的簽名要求，還跟記者比愛心，毫無大明星架子。

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▲金秀賢來台。（圖／記者陳明中攝）
▲記者喊話「請比愛心」，金秀賢親民答應要求。（圖／記者陳明中攝）
金秀賢今天一步入入境大廳，看到大批粉絲站滿二樓以及左右走道，發出「哇」的讚嘆表情，因為現場秩序良好，他決定走近大家，有的粉絲情緒激動要往前，金秀賢雙手比出「停」的手勢，示意大家不要推擠。

他開心幫粉絲簽名、收下禮物，也走到所有粉絲面前揮手，當看到大批媒體相機時，記者大聲要求「請比愛心」，金秀賢也親民照做，照顧完一樓的所有人後，他停下腳步抬頭望向二樓跟粉絲打招呼、比愛心，滿足完在場所有人的熱情回應後才離開，而金秀賢的機場巡禮，露臉總計2分半。

金秀賢2013年因為《來自星星的你》走紅，曾於2014年首度來台舉辦見面會，當年他一來台就掀起驚人追星潮；隔年2015年二度訪台出席咖啡代言活動，同樣也是引起暴動；今天是他相隔9年三度來台，二度在台舉辦粉絲見面會，7月6日的活動門票已秒殺，人氣非凡。更多金秀賢來台相關報導，可隨時關注《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來第一手消息。

▲金秀賢來台。（圖／記者陳明中攝）
▲金秀賢看到超多人迎接自己，超級驚訝。（圖／記者陳明中攝）
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。

但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。

沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。

金秀賢小檔案：
生　日：1988年2月16日（36歲）
出道日 2007年
職　業：演員、歌手
語　言：韓語、英語、日語、漢語
學　歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》

▲金秀賢來台。（圖／記者陳明中攝）
▲金秀賢衝向粉絲收禮。（圖／記者陳明中攝）
▲金秀賢來台。（圖／記者陳明中攝）
▲金秀賢開心拿著粉絲送的禮物。（圖／記者陳明中攝）
▲▼截至晚間6點，已有700多位粉絲準備迎接金秀賢抵台。（圖／記者陳明中攝）
▲▼金秀賢抵台，目測有800多位粉絲接機。（圖／記者陳明中攝）
▲金秀賢來台，粉絲接機。（圖／記者陳明中攝）
 
▲金秀賢來台，粉絲接機。（圖／記者陳明中攝）
 
▲金秀賢來台，粉絲接機。（圖／記者陳明中攝）
 
▲金秀賢來台，粉絲接機。（圖／記者陳明中攝）
 

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