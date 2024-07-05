金秀賢變候選人！粉絲組競選團隊「桃機造勢」 超過700人接機
韓星金秀賢將於明（6）日在林口體育館舉辦粉絲見面會，今（5）日提早來台做準備，他此前宣布要公開跟粉絲打招呼，有粉絲早上6點就到桃園機場卡位，現場還有後援會「台灣秀彬群」揪團200人，穿上特製的競選背心、揮舞旗子跟發放衛生紙，以「造勢」的奇特方式幫偶像宣傳。
記者陳雅蘭／桃園報導
截至晚間6點，桃園機場已湧進逾700名粉絲站滿一二樓，有不少人自製大布條迎接；一組後援會「台灣秀彬群」則呼朋引伴200人來接機，而他們會名中的「秀彬」，是取自《淚之女王》中金秀賢跟金智媛的女兒名字，「秀彬」同時也是2人的粉絲名。
除了「競選應援團」，逾百名粉絲也準備多束鮮花、應援手幅迎接金秀賢，也有人手持信件，希望能被偶像看見。
金秀賢2013年因為《來自星星的你》走紅，曾於2014年首度來台舉辦見面會，當年他一來台就掀起驚人追星潮；隔年2015年二度訪台出席咖啡代言活動，同樣也是引起暴動；今天是他相隔9年三度來台，二度在台舉辦粉絲見面會，7月6日的活動門票已秒殺，人氣非凡。
因為9年沒跟台灣粉絲見面，金秀賢今天抵台後，確定會現身桃園機場第二航廈入境大廳與粉絲打招呼，他人還沒現身，就已吸引可觀的追星人潮。更多金秀賢來台相關報導，可隨時關注《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來第一手消息。