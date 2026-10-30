我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《星艦迷航記：銀河飛龍》中的畢凱艦長（左圖）和《X戰警》系列的X教授為派崔克史都華從影生涯兩大經典角色。（圖／劇照）

英國巨星派崔克史都華（Patrick Stewart）縱橫影壇超過一甲子，最為經典的兩個角色為《星艦迷航記：銀河飛龍》中的「畢凱艦長」及《X戰警》系列的「X教授」，今（30）日他的家人透露派崔克史都華與世長辭，享壽86歲，而預計12月16日在台灣上映的《復仇者聯盟：末日崛起》也成為他的銀幕遺作。稍早，派崔克史都華的官方粉專發布聲明：「我們懷著沉痛的心情宣布，派崔克史都華爵士於昨天在洛杉磯的家中安詳離世。在他摯愛的妻子桑妮的細心照料下，他走過了一段短暫而感人的阿茲海默症與路易氏體失智症病程。」聲明提及派崔克史都華被親朋好友的溫暖懷抱所環繞，「身邊伴隨著現場音樂、祈禱、淚水、笑聲，以及只有他那奉獻給我們所有人的一生所能激發的深厚情感。我們將永遠珍惜他臉上那平靜從容與沉思的神情，這是他那無敵優雅的永恆記憶。」派崔克史都華是英國殿堂級演員，超過60年的演藝生涯中涉足舞台劇、電視與電影領域，並以極具辨識度且優雅又渾厚聲線和精湛演技聞名，他早年在英國皇家莎士比亞劇團演出多年，打下深厚的古典戲劇功底，曾經榮獲英國舞台劇最高榮譽勞倫斯奧立佛獎、葛萊美獎，並多次入圍金球獎、艾美獎與東尼獎，並在2010年獲英國女王伊莉莎白二世冊封為爵士。據了解，派崔克史都華在過世前已經完成了漫威電影《復仇者聯盟：末日崛起》的拍攝，這部作品也成為他最後一次飾演「X教授」的銀幕告別之作。