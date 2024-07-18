美國隊先發三核心地位確立！Kerr：喜歡Curry、James、Embiid組合

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Adebayo發揮出色 Embiid先發又受質疑
這場比賽Embiid8投2中只得到8分，又引起了人們對於Embiid是不是應該先發的討論，上一場他的表現被Anthony Davis蓋過，今天Adebayo又發揮出色，而且他還是最近幾屆美國隊都有參加的球員，對於國家隊的運作模式很熟悉。
Embiid的問題主要還在於他習慣大量持球，而且進攻模式是在罰球線上進行單打，掩護重在順下、而不夠紮實，對於陣中球星很多的美國隊來說，這樣的打法不好配合。反觀AD和Adebayo都很習慣直接接球終結，專注在護框和籃板上，雖然自主進攻能力沒有Embiid好，但反而可以給予外線球星更大幫助。
Kerr力保Embiid 對先發三人組有信心
不過在這一場比賽之後，Kerr還是對於Curry、James和Embiid的先發三人組給予很大的信心：「我喜歡他們這個組合，我們一直在關注他們周邊的其他球員，確實有很多不錯的選擇，但我喜歡這三個人在一起打球。」另外Kerr也進一步解釋說，這一支美國隊的優勢就是深度，他認為AD和Adebayo擔任替補可以幫助球隊適應各種組合，打出整場比賽的防守強度、鞏固籃板爭搶，完成換防等等。
如此也代表這3人組之後應該會繼續打先發，而若Kevin Durant回歸，他也高機率將佔一個名額。此役對上塞爾維亞，美國隊另外兩名先發是Jrue Holiday和Jayson Tatum。
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