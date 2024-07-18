大谷愛妻仙氣十足！白色連身褲售價2.2萬　網讚：低調又不失奢華

美國隊先發三核心地位確立！Kerr：喜歡Curry、James、Embiid組合

▲美國男籃大勝塞爾維亞，賽後總教練Steve Kerr表示他喜歡Curry、LeBron James和Joel Embiid的先發三人組，這被認為是一次重大宣示。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃大勝塞爾維亞，賽後總教練Steve Kerr表示他喜歡Curry、LeBron James和Joel Embiid的先發三人組，這被認為是一次重大宣示。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國男籃第三場熱身賽對上塞爾維亞男籃，對手被認為是他們爭金之路上的主要對手之一，最終美國隊靠著Stephen Curry狂轟24分，以105：79大勝。賽後美國男籃總教練Steve Kerr表示他喜歡Curry、LeBron James和Joel Embiid的先發三人組，這也代表除非以他們為核心的先發陣容不起作用，否則沒有理由預期教練團會做出重大調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役Curry一掃前一場的低迷，全場命中6記三分，攻下24分，率隊大勝對手，James拿下11分，替補上陣的中鋒Bam Adebayo得到17分，美國男籃一路領先，最終順利取得熱身賽3連勝。

Adebayo發揮出色　Embiid先發又受質疑

這場比賽Embiid8投2中只得到8分，又引起了人們對於Embiid是不是應該先發的討論，上一場他的表現被Anthony Davis蓋過，今天Adebayo又發揮出色，而且他還是最近幾屆美國隊都有參加的球員，對於國家隊的運作模式很熟悉。

Embiid的問題主要還在於他習慣大量持球，而且進攻模式是在罰球線上進行單打，掩護重在順下、而不夠紮實，對於陣中球星很多的美國隊來說，這樣的打法不好配合。反觀AD和Adebayo都很習慣直接接球終結，專注在護框和籃板上，雖然自主進攻能力沒有Embiid好，但反而可以給予外線球星更大幫助。

Kerr力保Embiid　對先發三人組有信心

不過在這一場比賽之後，Kerr還是對於Curry、James和Embiid的先發三人組給予很大的信心：「我喜歡他們這個組合，我們一直在關注他們周邊的其他球員，確實有很多不錯的選擇，但我喜歡這三個人在一起打球。」另外Kerr也進一步解釋說，這一支美國隊的優勢就是深度，他認為AD和Adebayo擔任替補可以幫助球隊適應各種組合，打出整場比賽的防守強度、鞏固籃板爭搶，完成換防等等。

如此也代表這3人組之後應該會繼續打先發，而若Kevin Durant回歸，他也高機率將佔一個名額。此役對上塞爾維亞，美國隊另外兩名先發是Jrue Holiday和Jayson Tatum。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

美國男籃105：79大勝塞爾維亞！熱身賽收3連勝　Curry飆最高24分

Jaylen Brown仍舊在意沒入選美國男籃？稱與運動品牌脫不了關係

美國男籃末節一度被追近至剩4分！熱身賽98：92驚險擊敗澳大利亞

美國男籃前往阿布達比！奧運熱身賽將對上澳洲　Kerr尋找最佳陣容

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選