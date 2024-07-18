饗食天堂、果然匯勁敵爆出來了！這間450元飽到吐　老饕吃過上癮

宜蘭最強飯店早餐！吃到下午1點　牛肉湯、星巴克、煎魚都吃到飽

▲長榮鳳凰酒店（礁溪）的桂冠自助餐廳，號稱「宜蘭最強飯店早餐」，因為可以吃到下午1點，即分成四個時段的「早午餐」，現沖牛肉湯、星巴克咖啡、現煎魚、海鮮粥等，通通都吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）
▲長榮鳳凰酒店（礁溪）的桂冠自助餐廳，號稱「宜蘭最強飯店早餐」，因為可以吃到下午1點，即分成四個時段的「早午餐」，現沖牛肉湯、星巴克咖啡、現煎魚、海鮮粥等，通通都吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

長榮鳳凰酒店（礁溪）暑假期間，8月31日前推出「果然夏日瘋」住房專案，安排一系列沁涼消暑的水上趣味遊戲、繽紛水果主題DIY課程，大人小孩可以在千坪SPA水區從早玩到晚，「果然夏日瘋」平日一泊一食專案每房8,000元起，專案包含能吃到號稱「宜蘭最強飯店早餐」，因為可以吃到下午13:00，讓習慣晚起床的旅客也不擔心，早餐會有的牛肉湯、干貝粥，還有午餐的現煎鮮魚、現切火腿、德國豬腳、義大利麵等，甚至星巴克咖啡，通通都讓民眾吃到飽。

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長榮鳳凰酒店（礁溪）的桂冠自助餐廳位在飯店2樓，號稱將宜蘭在地鮮味食材，幻化為中、西、日等多國美食自助料理，這裡最大特色即是直接將早餐時段結合午餐成為「早午餐」，因此供餐時段直接到下午1點，但是需注意的是，也就因此必須有分開時段且有用餐時間限制，即07:00-08:30、08:30-10:00、10:00-11:30、11:30-13:00共四個時段，旅客須擇一。

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)的桂冠自助餐廳的早餐設定為早午餐，匯聚早餐與午餐類菜色，讓晚起床的旅客也可吃飽飽。（圖／記者葉盛耀攝）
▲長榮鳳凰酒店（礁溪）的桂冠自助餐廳的早餐設定為早午餐，匯聚早餐與午餐類菜色，讓晚起床的旅客也可吃飽飽。（圖／記者葉盛耀攝）
桂冠自助餐廳的早午餐菜色，即是將民眾印象中早餐、午餐會有的料理加以合併，像是可以自己涮煮牛肉湯，湯頭鮮甜、牛肉軟嫩。也有現煮的海鮮干貝粥，裡頭有扇貝、魚肉、白蝦等配料。也可用現煎的法式吐司，加上哈根達斯冰淇淋。更有現打的綜合蔬果汁、現做鹹豆漿，當然現場更有星巴克咖啡機兩台配上一台雀巢咖啡機，讓人可以享受星巴克咖啡喝到飽。

▲鹹豆漿可以自己選擇配料，自行DIY。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鹹豆漿可以自己選擇配料，自行DIY。（圖／記者葉盛耀攝）
▲服務人員現煮的海鮮粥，有滿滿配料。（圖／記者葉盛耀攝）
▲服務人員現煮的海鮮粥，有滿滿配料。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現煎的法式吐司，搭上蜂蜜、冰淇淋，滋味香甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現煎的法式吐司，搭上蜂蜜、冰淇淋，滋味香甜。（圖／記者葉盛耀攝）
午餐類菜色則有冷盤燻鮭魚、火腿，甚至有宜蘭經典菜膽肝，也有熱食，德國豬腳、現切火腿肉、炒義大利麵、披薩之外，最特別的是現煎的鮮魚，肉質鮮嫩細緻，吃起來滿滿家常味。

▲現煎的鮮魚，肉質細嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現煎的鮮魚，肉質細嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲冷盤需有包含燻鮭魚、火腿等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲冷盤需有包含燻鮭魚、火腿等。（圖／記者葉盛耀攝）
當然，沒有住宿的民眾也可長榮鳳凰酒店（礁溪）直接吃個早午餐，定價為成人每位880元+10%、兒童為550元+10%。現還推出，凡宜蘭縣民至桂冠自助餐廳用餐，結帳時需出示本人相關證件，即可享八折優惠(含10%服務費)。

另外，有特別的飯店早餐的還有目前已試營運當中的高雄新飯店「天成逸旅-舶寓高雄」，由天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手合作，標榜房間備品精緻，像是席夢思頂級床墊、百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、客房AI小美犀語音助理等，早餐還贈送丹丹漢堡、南豐滷肉飯等高雄在地特色早餐，並以客房餐飲服務(room service)的方式提供。

▲天成逸旅-舶寓高雄祭出試營運優惠，並附贈高雄在地特色早餐，包含丹丹漢堡、南豐滷肉飯等，可於房間內享用。（圖／天成飯店提供）
▲天成逸旅-舶寓高雄祭出試營運優惠，並附贈高雄在地特色早餐，包含丹丹漢堡、南豐滷肉飯等，可於房間內享用。（圖／天成飯店提供）

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