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柯震東、舒華慶生同框「站位洩戀情」？同場賈靜雯給這反應

▲柯震東和舒華上個月在同一家餐廳巧遇合照，沒想到後來在網路上的互動卻傳出戀情，同場賈靜雯給這回應。（圖／翻攝自柯震東、舒華IG、陶晶瑩臉書）
▲柯震東和舒華上個月在同一家餐廳巧遇合照，沒想到後來在網路上的互動卻傳出戀情，同場賈靜雯給這回應。（圖／翻攝自柯震東、舒華IG、陶晶瑩臉書）

記者李欣容／台北報導

韓團(G)I-DLE台灣成員葉舒華上個月巧遇柯震東，兩人同框合照，站在一起的模樣看起來並不陌生，16日舒華在IG發文「hey,i love you」，柯震東僅留下3個閉眼睛的表情符號，立刻被網友出征，柯震東隨即道歉，並無奈表示「只是路過而已」，而舒華則在限動寫下「請沒用（的）惡意別來鬧喔」。兩人上個月在楊銘威的慶生聚餐上同框，《NOWnews今日新聞》記者也詢問了同場的賈靜雯。

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柯震東巧遇舒華　同框合照引熱議

上個月楊銘威的慶生聚餐上發生許多事，原本是陶晶瑩和舒華、賈靜雯及楊銘威、方志友夫妻吃飯，但巧遇柯震東也在同一家餐廳慶生，大家才大合照，照片一PO出也引來熱烈討論，不少網友對於他們彼此認識，甚至會私下聚會感到震驚，沒想到事情並沒有結束。

▲舒華發文柯震東留言表情符號，引起粉絲反彈。（圖／舒華IG）
▲舒華發文柯震東留言表情符號，引起粉絲反彈。（圖／舒華IG）
16日舒華在IG發文「hey,i love you」，柯震東僅留下3個閉眼睛的表情符號，讓人又想起他們曾經同框的畫面，舒華的粉絲替她緊張，不知兩人是否偷偷發展了戀情，舒華所屬經紀公司Cube娛樂澄清，「傳聞並無事實根據。」不僅是舒華粉絲狂罵柯震東，中國網友也群起撻伐舒華，柯震東昨（17）日受訪時表示，「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」

舒華不忍發聲了　要「沒用的惡意」別來鬧

舒華昨晚也在IG上抒發心情，她寫道，「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了你/妳的價值是珍貴且無價的，不是各種聲音的奴隸，我們只是一個路過人生這條路的過客，最終是帶不走任何東西的，生命有限，謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔。」

柯震東和舒華之間究竟有沒有戀情？《NOWnews今日新聞》詢問當天聚會在場的賈靜雯，賈靜雯經紀人回覆，「靜雯姐人不在台灣，暑假帶孩子出國了。」不知兩個年輕人發生的事情，無法多做回覆。

▲柯震東和舒華上個月在同一家餐廳巧遇合照，沒想到後來在網路上的互動卻傳出戀情，同場賈靜雯給這回應。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）
▲上個月陶晶瑩邀請舒華以及楊銘威夫妻還有賈靜雯一起吃飯，在同一家餐廳巧遇柯震東，當時的合照就已經引發討論。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

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