柯震東、舒華慶生同框「站位洩戀情」？同場賈靜雯給這反應

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上個月楊銘威的慶生聚餐上發生許多事，原本是陶晶瑩和舒華、賈靜雯及楊銘威、方志友夫妻吃飯，但巧遇柯震東也在同一家餐廳慶生，大家才大合照，照片一PO出也引來熱烈討論，不少網友對於他們彼此認識，甚至會私下聚會感到震驚，沒想到事情並沒有結束。
16日舒華在IG發文「hey,i love you」，柯震東僅留下3個閉眼睛的表情符號，讓人又想起他們曾經同框的畫面，舒華的粉絲替她緊張，不知兩人是否偷偷發展了戀情，舒華所屬經紀公司Cube娛樂澄清，「傳聞並無事實根據。」不僅是舒華粉絲狂罵柯震東，中國網友也群起撻伐舒華，柯震東昨（17）日受訪時表示，「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」
舒華不忍發聲了 要「沒用的惡意」別來鬧
舒華昨晚也在IG上抒發心情，她寫道，「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了你/妳的價值是珍貴且無價的，不是各種聲音的奴隸，我們只是一個路過人生這條路的過客，最終是帶不走任何東西的，生命有限，謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔。」
柯震東和舒華之間究竟有沒有戀情？《NOWnews今日新聞》詢問當天聚會在場的賈靜雯，賈靜雯經紀人回覆，「靜雯姐人不在台灣，暑假帶孩子出國了。」不知兩個年輕人發生的事情，無法多做回覆。