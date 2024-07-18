高雄男躺冰櫃惡搞！萊爾富喊告「列4大損失清單」 屁孩恐遭求償
高雄萊爾富爆出屁孩躺進冰櫃惡搞事件，誇張行徑引來民眾撻伐，萊爾富在稍早發聲明不排除提告求償，目前也已經報警交由警方處理，而萊爾富官方也列出因本事件所造成之損失，除了商品成本外，還有下架報廢、冰櫃清潔消毒等額外支出費用，加上影響公司商譽的損失，都不排除向行為人求償。
記者鍾怡婷/綜合報導
事件發生後，業者也在第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒，並且報警交由警方處理，而針對損失以及求償的部分，官方列出損失清單喊不排除向行為人求償「本公司因本事件所造成之損失，除商品成本外，尚包括商品下架報廢、冰櫃清潔消毒等額外支出費用，甚至因此而影響公司商譽的損失，本公司均不排除向行為人求償。」
而高雄市衛生局今（18）日也到該門市稽查，經查現場都已進行清潔消毒，且生鮮食材冰櫃內所有水產品已下架，全數銷毀不再販售。據了解，受害門市位在高雄杉林區，針對民眾不當行為，萊爾富已先處理，恐涉及違反社會秩序維護法。
據悉，該門市是位於高雄杉林區的大愛門市，一群屁孩跑到超商嬉鬧，更直接攀爬加躺入冰櫃，並將過程拍下PO上限時動態，誇張行徑引發眾人熱議，加上近期年輕人「惡搞店家」的事件層出不窮，《NOWnews今日新聞》也整理了近期「惡搞事件」回顧，當中最嚴重的包括「可不可女店員」與「守宮壽司女大生」。