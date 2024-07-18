暑假鬼門開！抖音一響「4大悲劇」　可不可吐口水、守宮壽司最慘

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6月20日，有民眾在論壇Dcard上爆料，一名元智大學生在Instagram上炫耀自己帶著寵物守宮到壽司郎用餐，並將守宮放在店家盤子上拍照，附註「壽司胖胖包」，引發食安疑慮。
壽司郎公司表示，將對該名女大生採取法律行動，追究相關民刑事責任，強調零容忍、絕不寬貸。
📍7月1日－北捷逃票少女
7月1日台北捷運發生逃票事件，新北市一名就讀國一的女學生，於捷運西門站乘車時，不但未依規定付費購票入站，竟翻越圍欄進站，事後還將逃票過程PO上抖音，還表示「暑假太無聊，只好自己找樂趣」。
對此，台北捷運公司指出，將依法處1500元罰鍰與票價50倍違約金。
📍7月14日－新竹可不可女店員加料
7月14日晚間9點半，可不可熟成紅茶新竹關埔分店的女店員，因不滿客人打烊前又下單買飲料，於是在製作飲料時吐口水在手上，再徒手抓碰配料放進紙杯，還把影片放上網路，直接引爆社會譁然。
可不可總公司也立即在7月15日發出聲明，與分店強制解除加盟關係，並在昨（17）日派員前往關埔分店拆除招牌，還將追究分店、女店員的法律責任，果決且強硬的處理態度，也獲得大批民眾盛讚。
📍7月17日－高雄猴子躺萊爾富冰櫃
昨（17）日晚間在社群網路上，有一群年輕人在超商起鬨的影片，隨後一位男子就打開冰櫃，整個人躺進去「消暑」，還把過程用影片拍下放上網路，立刻被大批網友備份下來。
事後也被找出，這群年輕人惡搞的地點是位於高雄的萊爾富 ，萊爾富聲明指出，「有關消費者躺臥門市冰櫃事件，本公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。而躺臥冰櫃之行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，本公司不排除追究行為人之法律責任，目前已報警交由警方處理。」