獨家／唐治平認屍了！質疑齒模真偽「我媽都假牙」2件遺物慘被偷

我是廣告 請繼續往下閱讀
唐治平一直認為媽媽只是失蹤，經過一個多月，檢警做了齒模比對，確定該具女屍就是唐母，唐治平今接受《NOWnews今日新聞》訪問時無奈表示，他不懂為什麼齒模比對要做一個多月，而且還是先把結果發布給媒體，而不是家屬，甚至質疑齒模的真偽，「我媽媽幾乎都是假牙欸，我只收到一個23號要出庭，也不寫事由，還有很多人說我不孝，不是啊，認了我媽死掉，我可以領壽險，我為什麼不認，那就不是我媽啊。」
決定認屍整理媽媽遺物 車子被偷遺物也被偷
唐治平進一步表示，媽媽手上家裡的鑰匙和手機都失竊，到派出所想報案，警方假裝替他申辦，卻沒有給他相關的文件，擺明是敷衍他。至於最重要的，要不要認屍？是否因為齒模的結果，逼得不得不認？唐治平說，「我如果認了，就是要趕快處理搬家的事情，把我媽的遺物丟一丟啊。」他更提及這一個多月來怪事連連，首先是在街上數十次遭到警方盤查，接著是愛爾麗董事長常如山借給他的Toyota Altis，在洛陽停車場被偷，「我車上還有媽媽的結婚戒指跟珍珠項鍊欸，一切的事情都很奇怪，那是我唯一想留的兩件媽媽的東西。」
原本11日唐治平要到愛爾麗集團和格鬥選手青柳克明切磋，但當時他以在淡水找到母親為由臨時缺席，唐治平坦言，接下來還是會去當教練，並且會引薦泰國的明星選手給常如山，大家切磋交流。