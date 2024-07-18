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獨家／唐治平認屍了！質疑齒模真偽「我媽都假牙」2件遺物慘被偷

▲唐治平母親上個月被發現陳屍在家中頂樓，經過一個半月，他無奈表示要認母屍，準備收拾媽媽遺物。（圖／翻攝自YouTube）
▲唐治平母親上個月被發現陳屍在家中頂樓，經過一個半月，他無奈表示要認母屍，準備收拾媽媽遺物。（圖／翻攝自YouTube）

記者李欣容／台北報導

男星唐治平的媽媽6月初被發現陳屍在住處頂樓，經過1個半月，唐治平仍不認為那是媽媽，就算檢警做了齒模比對，他也質疑真偽，今（18）日警方二度公布招領公告，期限是這個月24日之前，而唐治平也收到法院傳單，他接受《NOWnews今日新聞》訪問，無奈說會出庭，更駁斥網路上的人說他不孝，自嘲要是認了媽媽死亡，還有百萬保險金拿，他也進一步透露最近在路上很常遭到警方的盤查，就連停在洛陽停車場的車也被偷，上面有唯二他想留下來的，媽媽的遺物。

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唐治平質疑齒模真偽　駁斥不孝說「那就不是我媽」

唐治平一直認為媽媽只是失蹤，經過一個多月，檢警做了齒模比對，確定該具女屍就是唐母，唐治平今接受《NOWnews今日新聞》訪問時無奈表示，他不懂為什麼齒模比對要做一個多月，而且還是先把結果發布給媒體，而不是家屬，甚至質疑齒模的真偽，「我媽媽幾乎都是假牙欸，我只收到一個23號要出庭，也不寫事由，還有很多人說我不孝，不是啊，認了我媽死掉，我可以領壽險，我為什麼不認，那就不是我媽啊。」

▲唐治平被愛爾麗醫療集團總裁常如山聘請為泰拳教練。（圖／愛爾麗集團提供）
▲唐治平被愛爾麗醫療集團總裁常如山聘請為泰拳教練。（圖／愛爾麗集團提供）
決定認屍整理媽媽遺物　車子被偷遺物也被偷

唐治平進一步表示，媽媽手上家裡的鑰匙和手機都失竊，到派出所想報案，警方假裝替他申辦，卻沒有給他相關的文件，擺明是敷衍他。至於最重要的，要不要認屍？是否因為齒模的結果，逼得不得不認？唐治平說，「我如果認了，就是要趕快處理搬家的事情，把我媽的遺物丟一丟啊。」他更提及這一個多月來怪事連連，首先是在街上數十次遭到警方盤查，接著是愛爾麗董事長常如山借給他的Toyota Altis，在洛陽停車場被偷，「我車上還有媽媽的結婚戒指跟珍珠項鍊欸，一切的事情都很奇怪，那是我唯一想留的兩件媽媽的東西。

原本11日唐治平要到愛爾麗集團和格鬥選手青柳克明切磋，但當時他以在淡水找到母親為由臨時缺席，唐治平坦言，接下來還是會去當教練，並且會引薦泰國的明星選手給常如山，大家切磋交流。

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