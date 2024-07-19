川普情勒台灣索保護費！台股壓力大　謝金河：台積電股價修正展開

板橋「捷運共構宅」化糞池爆開毀車！1戶賠千元　專家：6類房別買

▲新北板橋捷運新埔站結合商場的共構宅近期發生地下室化糞池滿到爆開，停在附近的車輛被噴滿穢物，引發討論。（圖／翻攝Google評價）
▲新北板橋捷運新埔站結合商場的共構宅近期發生地下室化糞池滿到爆開，停在附近的車輛被噴滿穢物，引發討論。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

捷運出站即到家，還有商場美食街，對房子來說是加分嗎？新北板橋區捷運新埔站的捷運共構宅是當地地標，住家樓下就是商場、連鎖餐廳及美食街，未料近期地下停車場卻發生管線爆裂，停在附近的車輛被噴滿穢物遭殃。受害住戶懷疑是商場與住家管線混合，油漬菜渣囤積導致爆管，不滿1戶只賠1千，洗車都不夠。房產專家Sway提醒，包含捷運共構宅在內有6種房子別碰，買了一定會後悔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北首筆1坪破100萬住宅　指標建築卻爆化糞池危機　

據了解，發生爆管慘案的社區屋齡超過十年，共有4棟，樓高40~46層，4樓以上為純住宅，總戶樓超過1500戶，1~3樓為商場且有數家連鎖餐廳，B1是美食街，B2則是公用停車場，大樓住戶停車場則是B3~B7。

社區去年6月一24坪小宅交易總價1700萬元，扣除10坪、250萬元車位後，單價達100.6萬元，成為新北從2013年房價站上9字頭以來，首筆破百萬的住宅產品。

大樓住戶向媒體投訴，指控當初建案說明會中有提及，「人的進出是獨立的，還有管線是獨立的」，因此買房時完全不知道停車場下面就是一個大型的化糞池，未料6月接連發生多次化糞池滿到爆開，也來抽好幾次水肥。

▲工作人員在地下停車場裡清潔現場，網友發文指捷運站4號出口及A棟味道最濃烈。（圖／翻攝我是板橋人臉書）
▲工作人員在地下停車場裡清潔現場，網友發文指捷運站4號出口及A棟味道最濃烈。（圖／翻攝我是板橋人臉書）
商場1戶只賠1000元　受害住戶怒：洗車+內清都不夠

住戶懷疑，商場餐廳、美食街店家油漬菜渣囤積導致爆管，最讓他們住戶生氣的是，「（商場）說一戶賠1千，但是你去光洗車還有車內清潔，就不只1千了」。對此，商場表示，管線滲漏污水，後續都已清潔現場，管線也已疏通，賣場都有做定期保養，此突發事件可能是天氣過熱，沼氣膨脹所導致。

事件也被PO上臉書「我是板橋人」公開社團，揭露因為社區化糞池爆了，導致捷運新埔站三猿廣場超臭，勸告「大家盡量由其他入口進捷運站，或多戴幾層口罩，真的超噁的味道」。

Sway也在臉書發文，直言房價創新高又如何，買房「好住」永遠是擺第一，勸告如果只顧買房賺錢，得承受很多居住上的風險，運氣好換房時可賺回一些裝潢費，運氣差的話，裝潢開銷「就是你的居住成本」。他也提醒，買房得留意「戶數不要太多」、「不要捷運共構」、「建商不要太壞」、「不要工安意外」、「不要有人輕生」，這樣才比較容易住得平安。


1表看台北前5貴捷運共構宅！信義安和站再創天價　低總小宅也上榜

房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

上半年中古屋熱銷區在哪？全台十大排行出爐　 新北市4區上榜最夯

台中預售房價超車新北板橋？最新實價出爐　專家嘆：台中望塵莫及

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載