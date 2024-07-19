板橋「捷運共構宅」化糞池爆開毀車！1戶賠千元　專家：6類房別買

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據了解，發生爆管慘案的社區屋齡超過十年，共有4棟，樓高40~46層，4樓以上為純住宅，總戶樓超過1500戶，1~3樓為商場且有數家連鎖餐廳，B1是美食街，B2則是公用停車場，大樓住戶停車場則是B3~B7。
社區去年6月一24坪小宅交易總價1700萬元，扣除10坪、250萬元車位後，單價達100.6萬元，成為新北從2013年房價站上9字頭以來，首筆破百萬的住宅產品。
大樓住戶向媒體投訴，指控當初建案說明會中有提及，「人的進出是獨立的，還有管線是獨立的」，因此買房時完全不知道停車場下面就是一個大型的化糞池，未料6月接連發生多次化糞池滿到爆開，也來抽好幾次水肥。
商場1戶只賠1000元 受害住戶怒：洗車+內清都不夠
住戶懷疑，商場餐廳、美食街店家油漬菜渣囤積導致爆管，最讓他們住戶生氣的是，「（商場）說一戶賠1千，但是你去光洗車還有車內清潔，就不只1千了」。對此，商場表示，管線滲漏污水，後續都已清潔現場，管線也已疏通，賣場都有做定期保養，此突發事件可能是天氣過熱，沼氣膨脹所導致。
事件也被PO上臉書「我是板橋人」公開社團，揭露因為社區化糞池爆了，導致捷運新埔站三猿廣場超臭，勸告「大家盡量由其他入口進捷運站，或多戴幾層口罩，真的超噁的味道」。
Sway也在臉書發文，直言房價創新高又如何，買房「好住」永遠是擺第一，勸告如果只顧買房賺錢，得承受很多居住上的風險，運氣好換房時可賺回一些裝潢費，運氣差的話，裝潢開銷「就是你的居住成本」。他也提醒，買房得留意「戶數不要太多」、「不要捷運共構」、「建商不要太壞」、「不要工安意外」、「不要有人輕生」，這樣才比較容易住得平安。