年輕人陷買房焦慮！卓榮泰嚴查新青安　喊話建商：別低估政府能力

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卓榮泰表示，居住正義當然是一個長期的議題，不管是年輕或中高齡的朋友都在談這個議題，為自己買房子、為下一代買房子，成為大家日常生活中焦慮的事情，所以，政府現在要從「量」的供需上要來增加。
而針對新青安政策，卓榮泰表示，盤整後發現轉租的比例相當高，因此院內已提出改革的方式，在不影響新青安原始精神的情況之下，希望貸前審慎審核，貸後了解使用用途，目前稍微有看到效果。卓榮泰也向建商喊話，「不要誤會了新青安的本意，不要低估政府在查察方面的能力，應該要合法的幫助青年人」，政府不會讓問題在5年後顯現出來，希望國內建商為青年朋友創造社會正義，而不是為自己創造不當利益。
對於卓榮泰的發言，房產專家何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文表示，「這是我近期看到最震驚的新聞，不禁讓我想到一個故事。」於是他分享了一個寓言故事，有一天，世界上要選出全世界最厲害的特務。到了最後一個階段，只剩下美國的FBI、俄羅斯的KGB及以色利的摩薩德，總共三名特務。考題是放一隻兔子進一個偌大的森林，要求特務需在十分鐘之內把兔子找出來，否則就淘汰。
首先，FBI進去了，展開地毯式的搜索，十分鐘過去了，FBI無功而返。下一個是以色利的摩薩德，一進去就放火燒林，企圖逼出兔子，十分鐘過去了，燒林的效果沒想像中來的大，摩薩德也被淘汰了。
輪到了俄羅斯的KGB，只見他不慌不忙的晃著手上的警棍進了森林。不到五分鐘的時間KGB就出來了，而且手上抓著一隻狐狸。正當大家都覺得奇怪時，狐狸說話了：「不要再打了！不要再打了！我承認我是兔子！」最後何世昌說，「建商就認了吧，你就是兔子。」
不少人在底下留言，而何世昌也回覆表示「賺到錢，被罵一罵好像也沒吃虧」「建商只能吞下去了XD」