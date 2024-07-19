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Westbrook被爵士買斷後將加盟金塊！前丹佛主帥：他們將重回榜首

▲洛杉磯快艇明星後衛Russell Westbrook，下家如今總算出爐，他在被快艇交易至爵士之後，預計會被後者買斷，隨後將轉戰至丹佛金塊，新賽季確定將聯手Nikola Jokic、Jamal Murray。前金塊主帥George Karl稍早也發文表示，稱自己很喜歡他的這個選擇。（圖／取自社群X）
▲洛杉磯快艇明星後衛Russell Westbrook，下家如今總算出爐，他在被快艇交易至爵士之後，預計會被後者買斷，隨後將轉戰至丹佛金塊，新賽季確定將聯手Nikola Jokic、Jamal Murray。前金塊主帥George Karl稍早也發文表示，稱自己很喜歡他的這個選擇。（圖／取自社群X）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯快艇明星後衛Russell Westbrook下家如今總算出爐，他在被快艇交易至爵士之後，預計會被後者買斷，隨後將轉戰至丹佛金塊，並將持續挑戰奪下個人生涯首座總冠軍。而Westbrook預計將前往丹佛的消息曝光之後，前金塊主帥George Karl稍早也發文表示，自己很喜歡他的這個選擇，並表示「這將讓金塊重回西區榜首。」

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Westbrook被快艇交易至爵士　預計再被買斷轉戰丹佛

根據名記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，消息人士指出，快艇如今送出Russell Westbrook、一枚次輪互換權以及部分現金，向爵士交易30歲後衛Kris Dunn，隨後快艇也和Dunn簽下3年1700萬美元（約台幣5.5億元）合約。而Westbrook預計隨後將與爵士達成買斷協議，並加盟金塊，新賽季他確定將聯手Nikola Jokic、Jamal Murray

前金塊主帥稱他加盟後　球隊將重回西區榜首

前金塊主帥George Karl在得知這個消息之後，第一時間也在個人社群上發文發表看法，他寫下：「我喜歡Russell Westbrook來金塊這個選擇，這讓金塊將重新回到西區榜首。Russell是個硬漢、是個鬥士，他能夠帶給球隊不可思議的運動能力和經驗，他將在Murray身旁和替補席上表現出色。 」

Russell Westbrook上季原本是擔綱快艇先發工作，直到快艇交易來James Harden後，他也願意轉為替補，自願改打第六人的角色，令外界相當敬佩。Westbrook上個賽季場均上場22.5分鐘，貢獻11.1分、4.5助攻，另有5.0籃板、1.1抄截。Westbrook在防守方面則也打出生涯最佳成績，根據《Second Spectrum》數據顯示，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4。


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