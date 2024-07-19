Westbrook被爵士買斷後將加盟金塊！前丹佛主帥：他們將重回榜首

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根據名記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，消息人士指出，快艇如今送出Russell Westbrook、一枚次輪互換權以及部分現金，向爵士交易30歲後衛Kris Dunn，隨後快艇也和Dunn簽下3年1700萬美元（約台幣5.5億元）合約。而Westbrook預計隨後將與爵士達成買斷協議，並加盟金塊，新賽季他確定將聯手Nikola Jokic、Jamal Murray。
前金塊主帥稱他加盟後 球隊將重回西區榜首
前金塊主帥George Karl在得知這個消息之後，第一時間也在個人社群上發文發表看法，他寫下：「我喜歡Russell Westbrook來金塊這個選擇，這讓金塊將重新回到西區榜首。Russell是個硬漢、是個鬥士，他能夠帶給球隊不可思議的運動能力和經驗，他將在Murray身旁和替補席上表現出色。 」
Russell Westbrook上季原本是擔綱快艇先發工作，直到快艇交易來James Harden後，他也願意轉為替補，自願改打第六人的角色，令外界相當敬佩。Westbrook上個賽季場均上場22.5分鐘，貢獻11.1分、4.5助攻，另有5.0籃板、1.1抄截。Westbrook在防守方面則也打出生涯最佳成績，根據《Second Spectrum》數據顯示，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4。