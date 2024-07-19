Russell Westbrook離開快艇追夢！先簽後換加入金塊組「三巨頭」
Russell Westbrook要轉隊了！根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，NBA洛杉磯快艇隊將正式與前MVP、9屆明星後衛「威少」Russell Westbrook分道揚鑣，透過先簽後換將其送往爵士，預計買斷後加入丹佛金塊組成「超強陣容」。Adrian Wojnarowski透露，消息人士指出，快艇送出Westbrook、一枚次輪互換權以及現金，換回30歲後衛Kris Dunn，隨後快艇也和Dunn簽下3年1700萬美元合約。而Westbrook預計將和爵士達成買斷協議，並加盟金塊。他將跟Nikola Jokic、Jamal Murray等人一起組成「三巨頭」。
記者吳政紘/綜合報導
Westbrook轉戰新東家 就是為了奪冠
35歲的Westbrook，在上個月執行了400萬美元球員選項合約，但快艇籃球總管Lawrence Frank近期與跟他的經紀人進行會談，讓他有機會在球員生涯末期，可以找到去處，並追求冠軍夢。
Lawrence Frank強調，快艇對他有著極高的敬意，稱他是一位名人堂等級的球員，但Westbrook的價值，可能也是球隊板凳起跳，無法為快艇多做任何打算。
加上快艇已經讓轉戰費城76人隊的Paul George的薪資空間得以被清空，快艇隊未來還是有機會透過交易等，再度補強找來更好的球員，Westbrook的離隊，不是壞事。
Westbrook上季原本是先發，直到快艇交易來James Harden後，他也願意轉為替補，打第六人的角色，他場均22.5分鐘貢獻11.1分4.5助攻，另有5.0籃板1.1抄截。不過Westbrook在個人防守方面打出生涯最佳成績。根據《Second Spectrum》數據顯示，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4。
Adrian Wojnarowski透露，消息人士指出，快艇送出Westbrook、一枚次輪互換權以及現金，換回30歲後衛Kris Dunn，Westbrook經過讓渡期間，就可以跟金塊隊簽約，預計他會是以自由球員身分簽約，並且擔任球隊先發角色。