大谷翔平被水原一平背叛事件重演？小熊隊無預警開除鈴木誠也翻譯
美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊在明星賽後做出人事異動，今（19）傳出已經開除了日本重砲鈴木誠也的隨身翻譯松下登威（Toy Matsushita），結束他與球隊2年半賽季的合作關係。根據美國媒體《The Athletic》報導，解雇松下登威是球團的決策，希望以不同方式幫助鈴木誠也，而松下登威的職責，包括和高層跟鈴木誠也溝通，將由2名小熊的行政人員接任，很有可能將由小熊太平洋地區業務人員正本尚人（Nao Masamoto）與日本左投今永昇太的翻譯Edwin Stanberry共同協助。
記者吳政紘/綜合報導
小熊隊臨時季中換人 原因令人好奇
美國職棒大聯盟今天才宣布，小熊將於2025年賽季於日本東京巨蛋與道奇進行2場海外開幕戰，日期訂在明年3月18、19日，屆時將能看到鈴木誠也、今永昇太、大谷翔平、山本由伸4位日本球星的夢幻對決。
不過，小熊隊這次要開除松下登威，根據內部人士來源強調，跟涉賭事件無關，由於今年3月才發生大谷翔平翻譯水原一平涉賭事件，這也讓大聯盟官方特別小心，小熊隊也十分關切。
而根據報導指出，小熊隊內消息來源強調，這次的人事異動與該案件情況不太相同，但在球季中換人，日本媒體《報知體育》也提出質疑，「這是相當罕見的案例」。