台積電法說會／魏哲家不怕川普效應 他曝底氣：早高薪聘1分析師
台股「護國神山」aka.台灣「房價守護者」台積電（2330）昨（18）召開法說會，台積電董事長魏哲家回應川普向台灣索取保護費，強調截至目前並未改變海外擴展策略，包括在美國亞利桑那州、日本熊本甚至歐洲設廠計劃都持續進行。為何台積電有如此底氣？財信傳媒集團董事長謝金河透露，台積電早高薪聘用地緣政治分析師，直言「這次川普效應，可能更增加這個力道」。
記者徐銘穗/綜合報導
謝金河一早在臉書分享「投資不可忽視的地緣政治風險」，指出其實這個問題一直都存在，但很多人選擇迴避。
他說明從1990年中國成為世界工廠起，台商投資中國是顯學，多數企業者愛說「政治歸政治，我只要默默賺錢」，但這些大家慢慢發現，不碰政治，政治也會悄悄上門，推測最近統一中國在四川發生一椿民眾吃泡麵，吃到老鼠頭的事件，統一中國在香港的股價次日大跌10%，這很可能是統一在中國多事之秋的開端。
謝金河表示，這次川普要求台灣交保護費，又指台積電賺走那麼多錢，再度升高台灣的地緣政治風險。昨天台積電法說會交出不錯的第二季季報，也讓台積電股價穩住，不過，愈來愈多的台商走向世界，勢力面對更多的地緣政治風險。而這些年選擇中國的台商正遭到競爭無限大的壓力，很多大企業在中國出現虧損。
他感嘆，過去，很多人以為閉上眼睛就可以避開政治，現在台積電都高薪聘用地緣政治分析師，這次川普效應，可能更增加這個力道。