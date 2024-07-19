鄭佩佩過世「個人簡歷」變黑白 微博狂掀經典作：太突然了吧
武打女星鄭佩佩今（19）日傳出過世消息，導演孫孟晉在微博發文悼念好友，證實死訊，享壽78歲，鄭佩佩的百度百科頁面也變成黑白的，引發網友對她逝世的關注，以及對她過去經典作品的懷念，微博被影迷的悼念文洗版，直呼「不敢相信」。
記者李欣容／台北報導
導演胡雪樺、主持人曹可凡紛紛發文哀悼，曹可凡寫下，「鄭佩佩演過兩個經典角色，雖然都是配角，卻光彩照人。」其中一個是《唐伯虎點秋香》的華夫人，一個是《臥虎藏龍》裡的碧眼狐狸，曹可凡直呼，「佩佩姐早年為胡金銓（導演）的『御用』明星，尤其《大醉俠》金燕子一角更是遠近聞名，近年來一直聽說佩佩姐健康狀況不佳，不想，她竟然與我們天人永隔，天堂沒有痛苦，祈願她一路走好！」
曹可凡更透露，以前總是和鄭佩佩用上海話交流，一說上海話，就像是回到童年時光，聽起來十分親切。鄭佩佩的經紀公司也證實死訊，「鄭佩佩女士於美國時間2024年7月17日離開了大家，公司及佩佩姐的子女，藉此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛。」
鄭佩佩曾在2017年出版《回首一笑七十年》，其中提及「華夫人」，她表示那是她第一次演出那麼搞笑的角色，當時周星馳就是要找一個「能打的」，於是找上她，還把搞笑的任務加在她身上，這才有了大家看到的華夫人。不只是《唐伯虎點秋香》，還有《臥虎藏龍》、《鐵扇公主》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》等劇都是經典。