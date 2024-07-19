快訊／《唐伯虎點秋香》華夫人鄭佩佩過世！享壽78歲 友悲慟證實
資深武打女星鄭佩佩戲齡超過一甲子，與許多國際大導演合作過，創造《唐伯虎點秋香》華夫人、《臥虎藏龍》碧眼狐狸等影史經典角色，今（19）日傳出鄭佩佩過世的消息，享壽78歲，友人證實此事，導演胡雪樺、主持人曹可凡紛紛發文哀悼。
記者楊穎軒／綜合報導
大陸媒體《彭湃新聞》、香港媒體《香港商報》搶先報導鄭佩佩死訊，大陸導演胡雪樺在朋友圈回憶：「記得27年前，在洛杉磯，您主持了胡金銓導演追悼會。今天『武俠影后』追尋胡大俠而去，想必在天堂重溫《大醉俠》在戛納電影節（坎城影展）的輝煌。佩佩女俠一路走好。」
主持人曹可凡在微博發文悼念：「每次和佩佩姐見面，都會被她爽朗的笑聲所感動，即便聊起過往艱難歲月，她也從不抱怨和哀嘆。我們也常常用上海話交流，她說，一說上海話，就仿佛回到自己童年時光，而那一口軟糯典雅的老式上海話，聽來十分親切。近年來一直聽說佩佩姐健康狀況不佳，不想，她竟然與我們天人永隔。天堂沒有痛苦，祈願她一路走好！」
導演孫孟晉也寫下：「今天早晨，聽說鄭佩佩離世了。剛看胡金銓和張徹的武俠電影時，就對她在《大醉俠》、《金燕子》等影片裡的表演記憶深刻。一路走好。」女演員劉濤曾經在節目《花少好友記》中透露，鄭佩佩近年的身體早已經大不如前，鄭佩佩其他代表作還有《鐵扇公主》、《花木蘭》等。