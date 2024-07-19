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快訊／《唐伯虎點秋香》華夫人鄭佩佩過世！享壽78歲　友悲慟證實

▲《唐伯虎點秋香》華夫人、《臥虎藏龍》碧眼狐狸、一代傳奇俠女鄭佩佩過世。（圖／NOWnews資料照）
▲《唐伯虎點秋香》華夫人、《臥虎藏龍》碧眼狐狸、一代傳奇俠女鄭佩佩過世。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

資深武打女星鄭佩佩戲齡超過一甲子，與許多國際大導演合作過，創造《唐伯虎點秋香》華夫人、《臥虎藏龍》碧眼狐狸等影史經典角色，今（19）日傳出鄭佩佩過世的消息，享壽78歲，友人證實此事，導演胡雪樺、主持人曹可凡紛紛發文哀悼。

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大陸媒體《彭湃新聞》、香港媒體《香港商報》搶先報導鄭佩佩死訊，大陸導演胡雪樺在朋友圈回憶：「記得27年前，在洛杉磯，您主持了胡金銓導演追悼會。今天『武俠影后』追尋胡大俠而去，想必在天堂重溫《大醉俠》在戛納電影節（坎城影展）的輝煌。佩佩女俠一路走好。」

▲鄭佩佩（左）在《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」，與周星馳有多場爆笑對手戲。（圖／唐伯虎點秋香劇照）
▲鄭佩佩（左）在《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」，與周星馳有多場爆笑對手戲。（圖／唐伯虎點秋香劇照）
▲鄭佩佩在李安執導的《臥虎藏龍》演出章子怡師娘、大反派「碧眼狐狸」。（圖／臥虎藏龍劇照）
▲鄭佩佩在李安執導的《臥虎藏龍》演出章子怡師娘、大反派「碧眼狐狸」。（圖／臥虎藏龍劇照）
主持人曹可凡在微博發文悼念：「每次和佩佩姐見面，都會被她爽朗的笑聲所感動，即便聊起過往艱難歲月，她也從不抱怨和哀嘆。我們也常常用上海話交流，她說，一說上海話，就仿佛回到自己童年時光，而那一口軟糯典雅的老式上海話，聽來十分親切。近年來一直聽說佩佩姐健康狀況不佳，不想，她竟然與我們天人永隔。天堂沒有痛苦，祈願她一路走好！」

導演孫孟晉也寫下：「今天早晨，聽說鄭佩佩離世了。剛看胡金銓和張徹的武俠電影時，就對她在《大醉俠》、《金燕子》等影片裡的表演記憶深刻。一路走好。」女演員劉濤曾經在節目《花少好友記》中透露，鄭佩佩近年的身體早已經大不如前，鄭佩佩其他代表作還有《鐵扇公主》、《花木蘭》等。

▲▼傳奇巨星鄭佩佩人生舞台謝幕。（圖／凱藝國際微博、NOWnews資料照）
▲▼傳奇巨星鄭佩佩人生舞台謝幕。（圖／凱藝國際微博、NOWnews資料照）
▲傳奇巨星鄭佩佩人生舞台謝幕。（圖／凱藝國際微博、NOWnews資料照）

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