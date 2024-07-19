鄭佩佩離世！出演2電影角色成經典 靠《臥虎藏龍》奪最佳女配角
香港資深武打女星鄭佩佩在今（19）日傳出去世的消息，享壽78歲，震驚演藝圈也引起各界關注。鄭佩佩是香港元老級的武打女星，在台灣、中國、香港都累積了相當高的知名度，甚至還有著「俠女」之稱。鄭佩佩過去曾在經典電影《唐伯虎點秋香》中飾演「華夫人」以及在《臥虎藏龍》裡飾演「碧眼狐狸」，雖然都是配角，但她憑著精湛演技，讓大眾對她印象深刻。如今，傳出離世的消息，讓各界都感到相當難過，粉絲們也紛紛發聲緬懷。
記者洪生儒／綜合報導
鄭佩佩於1946年1月6日在上海出生，父親蔣學成是浙江紹興人，母親是廣東中山人，她隨母姓，家中有兄弟姐妹四人，鄭佩佩排行最大，她念小學時就讀上海世界小學，跟葛蘭，陳厚等明星是校友，中學則就讀於市三女中，與沈殿霞是校友，不過她在1960年，念中學二年級下學期時移居到香港。
鄭佩佩移居香港後，在1962年被邵氏兄弟南國實驗劇團第一期訓練班錄取，與於倩、邢慧、秦萍、午馬等人成為同學。畢業之後，鄭佩佩便進入邵氏兄弟南國實驗劇團當演員，隨後在1966年出演胡金銓的電影《大醉俠》，奠定了她「銀幕女俠」的地位，縱橫影壇數十年，拍攝過許多作品。
此外，鄭佩佩的感情生活也備受關注，她在1970年時，宣告退出影壇，並飛到美國與富商原文通結婚，兩人共同育有三女一子，而她在婚後進了美國大學進修，攻讀舞蹈藝術，直到1973年，曾短暫復出拍攝《鐵娃》及《虎辮子》兩部電影，拍完之後便又回到美國定居，過著平凡的婚姻生活。不過，鄭佩佩與老公原文通在1987年時離婚，離婚之後她又復出拍片。
鄭佩佩1993年在《唐伯虎點秋香》中演出「華夫人」一角，帶給觀眾深刻的印象，並在2000年出演電影《臥虎藏龍》，飾演配角「碧眼狐狸」榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」。如今鄭佩佩傳出死訊，演藝圈各路好友與粉絲們都紛紛在社群上發聲哀悼，願她一路好走。