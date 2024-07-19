鄭佩佩曾上《小燕有約》！曝「3大堅持」超傳統：一定要生兒子
武打女星鄭佩佩17日過世，享壽78歲，她曾參演許多經典作品，《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《花木蘭》等，鄭佩佩曾在2017年出版書籍《回首一笑七十年》，當時她登上節目《小燕有約》，一聊到婚姻，鄭佩佩幽默喊，「結婚就可能潦倒。」張小燕驚訝她為什麼23歲就遠嫁美國，還生了4個，鄭佩佩說因為她一定要替原家生一個兒子，雖然是武打女星，但鄭佩佩有3大傳統堅持，結婚、生子以及學縫紉。
記者李欣容／台北報導
鄭佩佩23歲嫁給台灣富商原文通，這還是演員張沖牽的紅線，雖然最後離婚，但張小燕驚訝她為什麼這麼年輕就嫁，當時還那麼紅，鄭佩佩說，「那時候的人都怕嫁不出去，我拍的都是武俠片，都太兇了，可能男人都會怕。」婚後鄭佩佩生了4個，更讓張小燕佩服，鄭佩佩說，「因為我生不出兒子，原伯伯家裡是沒有兒子的，我有這個任務，非得幫他生一個兒子，如果第一個就是兒子，那我就不生了。」
就連結婚的婚紗，都是她親手縫的，鄭佩佩說，到美國肯定要學很多，首先縫紉是身為女人最基本的功課，在她的書中，兒女也寫了些話，總括一句話就是「媽媽是女超人」，沒有媽媽做不到的事情，鄭佩佩總告訴他們，在困難的時候開心就好，「再回頭看，不開心也過了，開心也過了，那為什麼要不開心呢？」
鄭佩佩的離世讓許多人不捨，她所屬的凱藝國際在微博發文證實，鄭佩佩在7月17日已經離開大家，全體同仁都深感痛心及惋惜，「公司及佩佩姐的子女，藉此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛」。文章中也透露，鄭佩佩近年來健康亮紅燈，但一直沒有公開，不僅是想要處理好自己的病情，也希望把光陰留給和家人相處，鄭佩佩離開時，子女們及親友也都陪伴在側。