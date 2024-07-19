樹林牛排店突發「道歉啟事」！2.6萬人看完卻讚爆：靠新台幣教訓
社會還是充滿許多溫暖！新北市樹林區一間牛排店，近日在臉書發布道歉啟示，透露店內每天都會提供愛心餐，有位衣衫襤褸的阿伯經常到店內拿取，有時卻會被等餐客人白眼驅離，因此希望顧客都能給點同理心及耐心，「他們也只是想過來拿份餐點溫飽而已，拿完就會離開了。」貼文曝光後，引來2.6萬人感動按讚，網友們全被暖到直呼：「真是樹林人的驕傲！」
記者賴禹妡／綜合報導
樹林大眾牛排近日在臉書粉專發表道歉啟示，表示自家店有提供愛心餐，而一位阿伯每天都會來拿取，但因為怕嚇到店裡客人，總是站得遠遠地望著店家，「我們看到都會招呼他過來，問他肚子餓不餓，然後拿一份愛心餐給他，但有時候忙起來沒留意到的時候，他會在旁邊默默的等待很久而不敢靠近。」
老闆透露，過去也曾發生過阿伯被等待的客人白眼驅離，「真的抱歉是我們不夠勇敢，沒能做些什麼，只能快點做份餐點讓他帶走，看著阿伯的背影真的能感受到心酸。」阿伯也曾滿懷歉意地說：「老闆，拍謝，你們門口人多，我不敢靠太近去跟你們拿吃的，怕嚇到你們的客人，耽誤你們做生意。」
老闆因此發文呼籲，若客人來消費時，看到門口有較衣衫襤褸的阿伯，請給點同理心及耐心，不要驅趕他們離開，「他們也只是想過來拿份餐點溫飽而已，拿完就會離開了。」老闆強調，造成客人觀點不佳，是店家的責任，但也希望大家能互相體諒。
貼文曝光後，引來超過2.6萬人感動按讚，眾人紛紛直呼「推這麼有愛的店家，祝生意興隆」、「根本不需要道歉，做好事何來觀感不佳，該有自覺反省的是這些覺得高人一等、白眼辛苦人的客人」、「又要用新台幣教訓一下了」、「不是每個老闆都像你這樣，真是我們樹林人的驕傲」。