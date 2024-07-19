鄭佩佩5年前罹罕病息影！生前遺願曝光　「捐贈大腦」供醫學研究

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鄭佩佩的經紀公司「凱藝國際」今日也在微博發文證實，鄭佩佩在7月17日離世，且其實近年來她的身體一直不太好，但都沒有公開，主要是因為她想要私下處理好自己的病情，並把剩下的時間留給家人。文章也透露，鄭佩佩離世時，子女們及親友也都陪伴在側。
稍早鄭佩佩女兒原子鏸也在IG悼念母親，表示這2年經歷了一些情感波折，因此搬家帶著家人回到美國，也想更靠近自己的母親，很慶幸在過去和對方共度了一些寶貴時光，而現在的一切就像一場惡夢。她也透露，媽媽非常無私，直到最後一口氣，想的還是自己的孩子，在最後時刻他們都在媽媽身邊，回報對方一直以來的關愛和貢獻，「我對母親的愛非常深厚，失去她的痛苦讓我無法承受。」
鄭佩佩出道多年，演出過多部經典電影，包括《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《寶蓮燈》、《情人石》、《花木蘭》等，其中《唐伯虎點秋香》是她離婚後復出的代表作，華夫人一角深植人心，後來導演李安執導的《臥虎藏龍》，更是讓她榮獲香港電影金像獎最佳女配角獎的殊榮；縱橫影壇數十年的她，也在2018年獲得第24屆華鼎獎終身成就獎。
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《花木蘭》