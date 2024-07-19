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桃園排隊搶購建案慘了！1劣行挨重罰2520萬　1表看Q1住宅價格指數

▲桃園龜山一預售案今年5月出現「民眾搭帳篷排隊買房」奇景，近期遭查出1違規行為，被重罰2520萬元。（圖／翻攝自臉書）
▲桃園龜山一預售案今年5月出現「民眾搭帳篷排隊買房」奇景，近期遭查出1違規行為，被重罰2520萬元。（圖／翻攝自臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部今（19）發布2024年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲3.40%，分析本季因國內外景氣復甦，國內持續投資建設，經濟成長率年增6.56%，股市持續高檔上漲，加上市場資金充裕，房貸利率仍處於相對低檔，而帶動自住置產購屋需求。不過，政府仍緊盯建商預售亂象，桃園龜山一排隊搶購建案就因1違法行為，被依平均地權條例規定，重罰2520萬元。內政部強調，會持續緊盯房市場交易，防止違規交易不當影響房價與交易秩序。

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本季全國建物買賣登記8萬1013戶，較去（2023）年同季年增26%，住宅價格指數年漲9.29%，受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增。

在6都住宅價格指數部分，本季也都呈現上漲情形。其中以桃園市較上季上漲3.99%最多，臺南市上漲3.94%次之，新北市、臺中市及高雄市分別上漲3.02%、2.83%、2.49%，臺北市上漲1.72%，漲幅為6都最小。

▲2024第1季全國及六都住宅價格指數變化。（圖／內政部提供）
▲2024第1季全國及六都住宅價格指數變化。（圖／內政部提供）
內政部表示，自去年第3季起因受經濟景氣復甦成長等基本面因素帶動，造成整體房市交易量價持續升溫上漲，內政部密切關注此波房市變動情形，並緊盯市場交易，絕不會坐視違規交易不當影響房價及房市交易秩序。

對此，內政部除在今年5月已發動第8波預售屋聯合稽查外，並與地方政府合作針對異常建案立即稽查。例如近期桃園市政府對於媒體報導排隊搶購的建案進行稽查，即發現其使用的預約訂購單(紅單)有不利於消費者的違規事項，並依平均地權條例規定裁罰2520萬元。內政部最後也呼籲業者自律，並與政府共同維護交易秩序，讓房市能更穩健發展。

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