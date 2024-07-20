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星巴克14款「買一送一」連喝2天！5大星冰樂「最便宜78元」特大杯

▲星巴克最新2024盛夏推薦指定品項好友分享日，美式咖啡、醇濃抹茶那堤等14款「買一送一」連續2天消暑優惠，5大星冰樂「最便宜一杯78元」爽喝特大杯，超殺折扣清單、價格一次看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克最新2024盛夏推薦指定品項好友分享日，美式咖啡、醇濃抹茶那堤等14款「買一送一」連續2天消暑優惠，5大星冰樂「最便宜一杯78元」爽喝特大杯，超殺折扣清單、價格一次看。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

夏天迎接大暑必喝「星巴克買一送一」消暑優惠！星巴克最新2024盛夏推薦指定品項好友分享日，7月22日至7月23日連續2天，多達14款咖啡飲品「買一送一」，冷萃咖啡、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，到芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等5大星冰樂都半價，超划算的雙果果汁星冰樂「最便宜一杯78元」爽喝特大杯，超殺折扣清單、價格一次看。

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📌星巴克14款「買一送一」連喝2天！5大星冰樂「最便宜78元」特大杯
2024最新星巴克盛夏推薦，14款指定品項好友分享日「買一送一」優惠搶先看！7月22日至7月23日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定品項好友分享活動品項：冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂總共14款爽喝半價。

▲星巴克截圖迪士尼「買一送一」最後一天，把握時間開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎接大暑「星巴克買一送一」連喝2天，多達5款星冰樂爽喝半價要把握。（圖／記者蕭涵云攝）
幫大家換算，特大杯美式咖啡125元一次喝兩杯、160元特大杯冷萃咖啡現在「一杯只要80元」、170元特大杯焦糖瑪奇朵「一杯80元」半價就能入手、165元特大杯醇濃抹茶那堤相當於「一杯83元」爽喝；連原本要價190元的特大杯冰經典紅茶葛粉燕麥那堤，換算下來「一杯只要95元」百元有找！

而最多人喜愛的星冰樂，這次優惠活動更有5大口味都特價，咀嚼控最愛的180元芝麻杏仁豆腐星冰樂「現在一杯只要90元」爽喝特大杯，185元的特大杯摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，都相當於「一杯93元」半價爽喝；155元雙果果汁星冰樂更是「最便宜一杯78元」爽喝特大杯。快記下時間，揪同事好友把消暑優惠喝個夠。

▲85度C迎接大暑，7款指定大杯冰飲「第二杯半價」好康。（圖／85度C提供）
▲85度C迎接大暑，7款指定大杯冰飲「第二杯半價」好康。（圖／85度C提供）
另外，85度C迎接大暑也有指定大杯冰飲「第二杯半價」好康，85度C將於7月20日至7月21日連續2天，推出大暑日涼一下消暑優惠活動，全台門市「酪梨」冰酪梨奶蓋咖啡、冰酪梨奶蓋青茶、冰酪梨布丁奶昔，及「就是海岩茶」紅/綠/青/烏龍茶，指定系列共7款飲品，大杯冰飲「任選第二杯半價」折扣（價低者折），相當於下殺75折、買兩杯最多現省45元。


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