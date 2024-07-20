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影／北部最難停「魔王停車場」！超窄S車道全刮痕　Google評價曝

▲微風南山停車場被網友票選是北部最難停的「魔王停車場」，一名銀行經理開車挑戰，驚訝車道上全是刮痕，而且還有S型，比考駕照還難。（圖／翻攝Google評價）
▲微風南山停車場被網友票選是北部最難停的「魔王停車場」，一名銀行經理開車挑戰，驚訝車道上全是刮痕，而且還有S型，比考駕照還難。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

不論是新手駕駛還是老司機，停車都是一門學問，不只路邊停車難，有時到大賣場停車更難。一名有經營個人IG的銀行業務經理，近期挑戰網友票選北部最難停的「魔王停車場」，驚訝車道內竟然還有「S型」彎道，而且超窄的車道牆面滿是刮痕，畫面怵目驚心，簡直是新手駕駛地獄。實測影片引發討論，過來人直言，該停車場更令人害怕的是1小時120元收費，而且還只能付現

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銀行業務經理張中瑋近期在IG分享挑戰北部最難開停車場，表示他到微風南山用餐，發現Google評價一堆「1星負評」，狂罵這個停車場超難停。影片中，只見他一開下車道，就先遇見一輛開錯車道的迷途小鴨（Toyota Yaris），接著再往前開，驚見車道牆壁滿是刮痕，甚至還出現S型彎道，牆面示警「小心左側來車」、「注意會車，減速慢行」，在不寬裕的S型車道中還要會車，簡直比考駕照還難。

影片引發討論，吸引超過1.5萬人來朝聖按讚，有網友懷疑「設計這個停車場的建築師一定沒有駕照」，也有女網友分享近期實際體驗，「有看到很多刮痕，笑死！」幸好自己安然度過。過來人點出微風南山停車場除了超窄車道外，更可怕的問題是，「1小時120元，而且只能用現金付款，沒有電子支付」，但也有人認為「覺得這個車道覺得難開，還是不要上路好了」。

不只微風南山！網友點名這些停車場也是SSR等級

還有哪些停車場很難停？不少人點名南港CITYLINK停車場，「還沒找到車位先繞到暈車」，中和迪卡儂要繞圈圈，「還只能停最高樓層，全程捏把冷汗」，新竹晶品城停車場、南門市場地下停車場、家樂福桂林店停車場、三重農會停車場都有人點名。

實際查看Google評價，微風南山停車場獲2.4顆星（滿分5顆星），使用者留言「車道真的超級窄！！！建議慢慢開+全景開好開滿，消費1000折1小時，1小時停車費120，只能付現，我下次應該不會來停這裡，Cp值低又有刮到牆壁的風險」、「車道非常狹窄，注意車身和鋼圈，以免像我一樣刮傷」。

▲微風南山停車場Google評價2.4星，網友批評車道窄不好開。（圖／翻攝Google評價）
▲微風南山停車場Google評價2.4顆星，網友批評車道窄不好開。（圖／翻攝Google評價）
停車場車道寬度規定：單車道寬3.5公尺以上、雙車道寬5.5公尺以上

大家都明白台北市寸土寸金，但車道這麼窄政府都不管嗎？事實上，根據「建築技術規則建」建築設計施工編第 61 條規定，停車場車道寬度「單車道寬度應為3.5公尺以上、雙車道寬度應為5.5公尺以上」，且車道坡度不得超過1比6、車道之內側曲線半徑應為5公尺以上。

▲圖解車道規定。（圖／翻攝中洲建設臉書）
▲圖解車道規定。（圖／翻攝中洲建設臉書）
那麼一般車輛寬度有多少？根據統計，目前新車的平均寬度已經超過1.8米（1800mm），特斯拉（Tesla）Model 3車寬2089mm、車長4720mm，純電SUV，如BMW iX，車身長度為4953mm，但車身寬度已達1967mm。

歐洲運輸與環境聯合會先前曾警告，如果平均車身寬度達到2.0米，將會壓縮小巷道內的行車空間，嚴重影響行人、騎士、對向車，即所有用路人的安全，其中危害最嚴重者就是休旅車。面對台灣賣場、百貨公司不慎寬裕的停車場車道，駕駛們的挑戰不小。

■本文影片經張中瑋（IG帳號flowermom820327）授權引用。原始出處「新手駕駛地獄」請點此
 

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