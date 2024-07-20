影／北部最難停「魔王停車場」！超窄S車道全刮痕　Google評價曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片引發討論，吸引超過1.5萬人來朝聖按讚，有網友懷疑「設計這個停車場的建築師一定沒有駕照」，也有女網友分享近期實際體驗，「有看到很多刮痕，笑死！」幸好自己安然度過。過來人點出微風南山停車場除了超窄車道外，更可怕的問題是，「1小時120元，而且只能用現金付款，沒有電子支付」，但也有人認為「覺得這個車道覺得難開，還是不要上路好了」。
還有哪些停車場很難停？不少人點名南港CITYLINK停車場，「還沒找到車位先繞到暈車」，中和迪卡儂要繞圈圈，「還只能停最高樓層，全程捏把冷汗」，新竹晶品城停車場、南門市場地下停車場、家樂福桂林店停車場、三重農會停車場都有人點名。
實際查看Google評價，微風南山停車場獲2.4顆星（滿分5顆星），使用者留言「車道真的超級窄！！！建議慢慢開+全景開好開滿，消費1000折1小時，1小時停車費120，只能付現，我下次應該不會來停這裡，Cp值低又有刮到牆壁的風險」、「車道非常狹窄，注意車身和鋼圈，以免像我一樣刮傷」。
停車場車道寬度規定：單車道寬3.5公尺以上、雙車道寬5.5公尺以上
大家都明白台北市寸土寸金，但車道這麼窄政府都不管嗎？事實上，根據「建築技術規則建」建築設計施工編第 61 條規定，停車場車道寬度「單車道寬度應為3.5公尺以上、雙車道寬度應為5.5公尺以上」，且車道坡度不得超過1比6、車道之內側曲線半徑應為5公尺以上。
那麼一般車輛寬度有多少？根據統計，目前新車的平均寬度已經超過1.8米（1800mm），特斯拉（Tesla）Model 3車寬2089mm、車長4720mm，純電SUV，如BMW iX，車身長度為4953mm，但車身寬度已達1967mm。
歐洲運輸與環境聯合會先前曾警告，如果平均車身寬度達到2.0米，將會壓縮小巷道內的行車空間，嚴重影響行人、騎士、對向車，即所有用路人的安全，其中危害最嚴重者就是休旅車。面對台灣賣場、百貨公司不慎寬裕的停車場車道，駕駛們的挑戰不小。
■本文影片經張中瑋（IG帳號flowermom820327）授權引用。原始出處「新手駕駛地獄」請點此