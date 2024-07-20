爆笑青龍獎！朴真珠頒獎嗆朱宇宰：你活該沒得獎　李光洙傻眼狂瞪

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朴真珠數度講出搞笑台詞，豈料氣氛尷尬、台下沒人反應，她道歉後趕緊接話：「大家可能都很緊張和辛苦，如果我們能讓大家笑一笑，那對我們來說就是幸福！」生硬的發言讓主持人全炫茂忍不住開嗆：「妳是AI嗎！」此時全場才大笑。
搞笑的不只這一樁，因為朴真珠跟朱宇宰是知名節目《玩什麼好呢？》的班底，2人深厚情誼眾所周知，而朱宇宰今年也以《魔女狩獵2023》入圍第3屆《青龍系列大獎》的「男子新人綜藝獎」，可惜最後沒得獎，朴真珠就在台上指著朱宇宰爆料：「我跟宇宰哥說我要來頒獎時，他就說『妳算什麼，憑什麼來頒獎』，所以我覺得哥沒得獎，真是活該呢。」鏡頭也帶到被點名的朱宇宰，他驚慌失措的起立鞠躬，再度引起全場大笑。
原以為朴真珠嗆完朱宇宰就要準備頒獎，沒想到她話鋒一轉說：「李光洙去年不是得人氣獎嗎....」話沒說完就被李光洙打斷，他說：「真珠，拍謝...妳在幹嘛，都沒照劇本講....我們開會討論的內容去哪了？」朴真珠自己也笑到不行，卻硬要講完，最後2人才照稿唸出引言，只是過程中李光洙「狂瞪」朴真珠，橋段也在今天發酵掀起討論。
《青龍系列大獎》是為了獎勵韓國原創串流平台推出的戲劇，而舉辦的頒獎典禮，從2022年開設至今來到第3屆，參與報名的平台涵蓋：Netflix、Disney+、Apple TV+、Watcha、Wavve、Kakao TV、Coupang Play、TVING等製作或投資的電視劇和綜藝節目。
第3屆《青龍系列大獎》完整得獎名單：
大 獎：《Moving 異能》
最佳綜藝節目：《思想驗證區域：The Community》
最佳電視劇：《精神病房也會迎來清晨》
最佳男主角：任時完／《少年時代》
最佳女主角：朴寶英／《精神病房也會迎來清晨》
最佳男配角：安宰弘／《假面女郎》
最佳女配角：金海娜／《殺人者的購物中心》
最佳男新人：李正河／《Moving 異能》
最佳女新人：高允貞／《Moving 異能》
男綜藝人獎：申東燁／《SNL Korea第5季》
女綜藝人獎：張度練／《女高推理班3》
男子新人綜藝獎：郭峻彬／《魔鬼的計謀》
女子新人綜藝獎：尹可而／《SNL Korea第5季》
人 氣 獎：金珍映、薇娟、崔宇植、朴芝潤