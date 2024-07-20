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爆笑青龍獎！朴真珠頒獎嗆朱宇宰：你活該沒得獎　李光洙傻眼狂瞪

▲第3屆《青龍系列大獎》上，朴真珠（左）台上直接嗆朱宇宰「沒得獎真是活該」，笑翻台下。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲第3屆《青龍系列大獎》上，朴真珠（左）台上直接嗆朱宇宰「沒得獎真是活該」，笑翻台下。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

第3屆《青龍系列大獎》已於19日圓滿結束，除了「最佳男主角」、「最佳女主角」頒給任時完、朴寶英等橋段受到討論，典禮花絮也成亮點，特別是頒獎人朴真珠（又譯：朴昣奏）揭獎前不照稿唸、嗆朱宇宰「沒拿獎真是活該」、讓李光洙看不下去狂瞪：「妳到底在幹麻？」環節笑翻全網。

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▲朴真珠跟李光洙擔任「最佳綜藝節目獎」頒獎嘉賓，台上串場笑翻全場。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲朴真珠跟李光洙擔任「最佳綜藝節目獎」頒獎嘉賓，台上串場笑翻全場。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
典禮上，李光洙跟朴真珠搭檔頒發「最佳綜藝節目獎」，但揭獎前2人為了緩和台下情緒，拿出綜藝魂逗樂全場，李光洙說：「我們出場的效果還行嗎？因為真珠小姐的身高正常，但我太高了（190cm），擔心我們很難待在同一個鏡頭。」朴真珠就回：「這不就是最近流行的身高差嗎？就像《背著善宰跑》那樣讓人心動....」此時的李光洙表情怪異，他急忙解釋：「沒有沒有，我心情很好！」

朴真珠數度講出搞笑台詞，豈料氣氛尷尬、台下沒人反應，她道歉後趕緊接話：「大家可能都很緊張和辛苦，如果我們能讓大家笑一笑，那對我們來說就是幸福！」生硬的發言讓主持人全炫茂忍不住開嗆：「妳是AI嗎！」此時全場才大笑。

搞笑的不只這一樁，因為朴真珠跟朱宇宰是知名節目《玩什麼好呢？》的班底，2人深厚情誼眾所周知，而朱宇宰今年也以《魔女狩獵2023》入圍第3屆《青龍系列大獎》的「男子新人綜藝獎」，可惜最後沒得獎，朴真珠就在台上指著朱宇宰爆料：「我跟宇宰哥說我要來頒獎時，他就說『妳算什麼，憑什麼來頒獎』，所以我覺得哥沒得獎，真是活該呢。」鏡頭也帶到被點名的朱宇宰，他驚慌失措的起立鞠躬，再度引起全場大笑。

原以為朴真珠嗆完朱宇宰就要準備頒獎，沒想到她話鋒一轉說：「李光洙去年不是得人氣獎嗎....」話沒說完就被李光洙打斷，他說：「真珠，拍謝...妳在幹嘛，都沒照劇本講....我們開會討論的內容去哪了？」朴真珠自己也笑到不行，卻硬要講完，最後2人才照稿唸出引言，只是過程中李光洙「狂瞪」朴真珠，橋段也在今天發酵掀起討論。

《青龍系列大獎》是為了獎勵韓國原創串流平台推出的戲劇，而舉辦的頒獎典禮，從2022年開設至今來到第3屆，參與報名的平台涵蓋：Netflix、Disney+、Apple TV+、Watcha、Wavve、Kakao TV、Coupang Play、TVING等製作或投資的電視劇和綜藝節目。

第3屆《青龍系列大獎》完整得獎名單：
大　　　　獎：《Moving 異能》
最佳綜藝節目：《思想驗證區域：The Community》
最佳電視劇：《精神病房也會迎來清晨》
最佳男主角：任時完／《少年時代》
最佳女主角：朴寶英／《精神病房也會迎來清晨》
最佳男配角：安宰弘／《假面女郎》
最佳女配角：金海娜／《殺人者的購物中心》
最佳男新人：李正河／《Moving 異能》
最佳女新人：高允貞／《Moving 異能》
男綜藝人獎：申東燁／《SNL Korea第5季》
女綜藝人獎：張度練／《女高推理班3》
男子新人綜藝獎：郭峻彬／《魔鬼的計謀》
女子新人綜藝獎：尹可而／《SNL Korea第5季》
人　　氣　　獎：金珍映、薇娟、崔宇植、朴芝潤

▲朴真珠一直脫稿演出，李光洙（左）最後氣到狂瞪她。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲朴真珠一直脫稿演出，李光洙（左）最後氣到狂瞪她。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）

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