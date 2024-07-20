新北建案地段、總價超優！見「機械車位」猶豫了 內行曝致命缺點
一名網友發文詢問，最近看到新北不錯的建案，格局、地段、預算都不錯，但可惜是機械車位，所以有點猶豫，並提到「機械車位的缺點不外乎是不方便還難用，又可能傷車。而且就算便宜，也因爲容易故障，反而花更多錢在管理、維護、修繕。」因此想問大家買機械車位是不是寧可不要？也說未來會考慮買車，只是猶豫是不是再存點錢買平面車位？還是就先衝了之後去租車位？
家庭消費中心/綜合報導
網友們紛紛留言千萬不要想不開，「難用到靠北，保養又貴，有時候另一半或家人傻傻的下車還站在旁邊，不知道機械車位有多危險，都會捏一把冷汗」「難用又危險又耗時」「真的不要，危險、不方便然後保養又貴，未來要脫手也很難，大部分的人看到機械車位直接不看了」
但也有人認為，有車位總比沒有好，「機械車位很多缺點，但當你有車時絕對好過沒有車位！」「平面>機械>無車位」「當初也是千萬不想要機械車位，但後來發現家附近走路五分鐘內沒有任何的停車場、也沒有可供停車的地方，想到如果下雨、大太陽、要拿一堆東西，想想就覺得機械車位好過沒有這些」
賣厝阿明表示，若是在資金寬裕或家有老小的情況下，就要思考「停車剛性需求」。假設家中有長幼，下雨天外出購物、採買或接送老小時，手上已大包小包，同時還要兼顧老人跟小孩，再一路從停車場走回家，想到就令人捏把冷汗。因此若房子附近好停車，可考慮把車位的預算省下來，這些錢就可以用在裝潢或生活上。