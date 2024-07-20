桃園排隊搶購建案慘了！1劣行挨重罰2520萬　1表看Q1住宅價格指數

排隊搶房還不夠瘋！他料「2025群魔亂舞」　房價將突破2024封印　

▲在房價驚驚漲的市場趨勢下，不少人擔心房價過高會崩跌，命理專家蔡上機表示，2025房地產及房價，有可能會突破2024年受抑制的表面張力。（圖／NOWnews資料照）
▲在房價驚驚漲的市場趨勢下，不少人擔心房價過高會崩跌，命理專家蔡上機表示，2025房地產及房價，有可能會突破2024年受抑制的表面張力。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

在新青安的推波助瀾下，今年房地產市場持續熱絡，年輕人購屋變成趨勢風潮，連帶房價漲幅驚人，不少人擔心房價過高會崩跌，命理專家蔡上機指出，2025房地產及房價，有可能會突破2024年受抑制的表面張力，恐怕會進入失控的狀態，再一次出現房地產及房價的群魔亂舞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡上機對於2024年房市運勢卻不看衰，他指出，今年房地產房價，仍處於受抑制的裝態，在抑制之下出現表面張力，在張力之下暗潮洶湧，蠢蠢欲動，全面暫時可能還不會飆漲，但仍有表面張力的突出個案，出現房價亮點，但屬於特殊個案現象。

蔡上機坦言，台灣人有個根深蒂固的觀念和想法，有土斯有財，房屋土地是祖產、是家產，也是財產，有錢一定要買房，而且一直買一直屯。房地產市場錯誤認知，需要重新更新新思維！

▲蔡上機認為，台灣人「有土斯有財」觀念根深蒂固，需要重新更新。（圖／翻攝蔡上機臉書）
▲蔡上機認為，台灣人「有土斯有財」觀念根深蒂固，需要重新更新。（圖／翻攝蔡上機臉書）
蔡上機分析，除非經濟陷入困頓，需要用錢，否則買了不能賣，因為那是家產，是要留給後代子孫的！所以，台灣的有錢人，只要有錢，就拼命買房屯房。因為，現金會貶值，房地產會保值升值，只有那才是財產財富。買了住不了，就空著，情非得已否則也不出租。反正，有錢不缺錢，而且土地房子會自動增值，不收房租也沒差，就不要給自己添房客不確定因素的麻煩，尤其新建案新大廈，更是捨不得出租讓租客弄舊房子！所以，空屋率越來越多，尤其是新建案。

蔡上機表示，在台灣要等著買到便宜或回跌空間很大甚至非常大，乃至於崩盤的價格，已經別指望了，是不太可能，微乎其微了！除非，全球發生第三次武力性的世界大戰，陷入長期的混戰混亂或冷戰，全球經濟倒退放緩。或在台灣的土地上發生戰爭，台灣房地產，才有可能大跌或崩跌，不然，全球AI中心在台灣，不是要解決廠辦研發生產電力運算問題而已。

最後他也補充說明，這些精英人口，舉家長居久安的居住問題，國際企業財團及精英分子熱錢進駐投資置產，本地財團和有錢人的買地買房、屯地屯房，只買不賣，台灣又是地狹人稠，現金貶值、通貨膨脹，及建造成本一直墊高，房價怎麼跌呀！

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

房價所得比破10！不吃喝3780天才買得起　全台購屋痛苦指數一覽　

實登出爐！青埔預售1坪70萬成就解鎖　專家曝3潛力區：房價打七折

新竹驚見「房價倒掛」！預售比成屋便宜　專家：竹北買氣外溢湖口

房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生