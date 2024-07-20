排隊搶房還不夠瘋！他料「2025群魔亂舞」　房價將突破2024封印　

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蔡上機坦言，台灣人有個根深蒂固的觀念和想法，有土斯有財，房屋土地是祖產、是家產，也是財產，有錢一定要買房，而且一直買一直屯。房地產市場錯誤認知，需要重新更新新思維！
蔡上機分析，除非經濟陷入困頓，需要用錢，否則買了不能賣，因為那是家產，是要留給後代子孫的！所以，台灣的有錢人，只要有錢，就拼命買房屯房。因為，現金會貶值，房地產會保值升值，只有那才是財產財富。買了住不了，就空著，情非得已否則也不出租。反正，有錢不缺錢，而且土地房子會自動增值，不收房租也沒差，就不要給自己添房客不確定因素的麻煩，尤其新建案新大廈，更是捨不得出租讓租客弄舊房子！所以，空屋率越來越多，尤其是新建案。
蔡上機表示，在台灣要等著買到便宜或回跌空間很大甚至非常大，乃至於崩盤的價格，已經別指望了，是不太可能，微乎其微了！除非，全球發生第三次武力性的世界大戰，陷入長期的混戰混亂或冷戰，全球經濟倒退放緩。或在台灣的土地上發生戰爭，台灣房地產，才有可能大跌或崩跌，不然，全球AI中心在台灣，不是要解決廠辦研發生產電力運算問題而已。
最後他也補充說明，這些精英人口，舉家長居久安的居住問題，國際企業財團及精英分子熱錢進駐投資置產，本地財團和有錢人的買地買房、屯地屯房，只買不賣，台灣又是地狹人稠，現金貶值、通貨膨脹，及建造成本一直墊高，房價怎麼跌呀！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。