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新青安貸款買房！他問車位用不到能出租嗎　老司機笑：銀行抓不到

▲新青安貸款買車位是無法出租，一旦被查獲，將會終止利息補貼，還必須已撥補的補貼利息。（圖／家庭消費中心攝）
▲新青安貸款買車位是無法出租，一旦被查獲，將會終止利息補貼，還必須已撥補的補貼利息。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

針對近期外界高度關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義，財政部依各銀行目前初步清查結果，涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件，這件事也讓不少購屋族越來越謹慎，因此就有網友發文詢問，「車位用不到要出租有違規嗎？」希望有專業人士幫忙解答。

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對於新青安開鍘，公股銀交首批違規名單，引發外界關注，一名網友Dcard上詢問「最近新青安抓得兇，不知道用青安買房加上車位、房屋自住，車位用不到要出租有違規嗎？還是也很難被抓到？」底下有網友為原PO解惑，「國稅局不知道就沒問題，車位出租，要是實際申報，稅會變得很麻煩」、「新青安貸款有規定自住使用，會被追繳或者其他手段終止貸款之類的」。

▲「買房該不該買車位」的議題苦惱不少購屋族。（圖／家庭消費中心攝）
▲內行網友認為，新青安貸款戶把用不著的車位出租，公股銀行難以查出。（圖／家庭消費中心攝）
但也有網友表示，出租車位其實很難抓，「什麼租，只是你借給別人，別人請你吃飯而已」「車位出租，銀行完全抓不到！安啦！老實說，銀行寧願多貸幾個，也沒空去抓你啦！」、「講好就好，不要簽合約」「不會怎樣啦，銀行不知道你出租，除非你日後要增貸，銀行需要再次勘估才會發現」。

為防杜新青安遭不當濫用，財政部要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；且去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。

公股銀主管表示，如果發現是轉租等非屬自住的情形，除追回過去的利率補貼款項，重談貸款條件時，原利率1.775%會調高至目前市場行情地板價2.185%之上，甚至是把新青安補貼的2碼加回，至2.275%。
 

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