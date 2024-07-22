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妹子申請租屋補助被趕走！一堆卻挺房東　過來人：不要輕易被PUA

▲「租屋黑市」問題嚴重，政府祭出的補貼政策恐怕讓無殼蝸年看得到吃不到。（圖／NOWnews資料照）
▲「租屋黑市」問題嚴重，政府祭出的補貼政策恐怕讓無殼蝸年看得到吃不到。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

台灣租屋黑市嚴重，不少無殼蝸牛想要報稅領補助，不僅會被房東抬高租金，領的補助等於落入房東口袋，還有可能會被要求搬走，或是後續不再續租。有網友在Dcard上分享，已經租了兩年的租屋處，一直以來安分守己，因聽家人說可以申請租屋補助，而且可以不用告知房東，所以趕快走申請流程，沒想到房東表示：「妳怎麼沒有提前告知我，妳這樣已經違反條約了。妳知道妳害我多繳的稅金是應該由妳來付的嗎？」並執意要原PO當月搬出去。

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一名網友在Dcard上分享申請租屋補助的過程，表示因為契約書上面因為有塗改痕跡，所以申請租屋補貼審核不通過的時候，聯繫房東請對方給一份新的契約，沒想到房東反問，「妳去年也有申請嗎？妳怎麼沒有提前告知我，妳這樣已經違反條約了。妳知道妳害我多繳的稅金是應該由妳來付的嗎？」甚至還接著說「妳這樣已經踩到我的底線了，我沒辦法再信任妳了，麻煩妳這個月底前搬出去。」

▲立法委員牛煦庭認為，實價登錄揭露更多租屋資訊，可避免房東惡意調漲租金。（圖／家庭消費中心攝）
▲不少房東會要求租客不得申請租屋補助及報稅。（圖／NOWnews資料照）
原PO表示，他跟房東求情說我今年不申請租屋補助，對方多繳的稅金自己也可以給她，沒想到房東完全不領情，執意要求原PO當月的月底搬出去，即使後來查了租屋補助的規定給房東看，但房東仍說：「妳已經害我不得不開放租客申請補助了，之後租的人可以申請，但我不會租給你了。」

根據內政部說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意；同時，房東也不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，因對於房客顯失公平，房客可依消費者保護法第12條及民法第247條之1規定主張無效。

而網友們在底下的討論，也掀起一波論戰，有網友留言力挺租客，「內政部：房東不得禁止房客申請租金補貼」「請去消保會檢舉，再去地方稅捐處檢舉」「這麼卑微幹嘛，訊息紀錄拍起來直接嗆房東要求現在搬走，至少要賠一個月租金，時間太短順便要求搬遷期，連帶去檢舉房東不給申請」「房東都會嫌租客申請補助是貪婪，說什麼唉唷你很缺錢哦，那怎麼自己去繳那區區一點稅就大破防？」

但也有人站在房東立場表示，「你在搞他，你還期望人家對你尊重？」、「既然你不尊重別人他幹嘛給你好臉色？而且合約到期房東跟租客本來就有權利可以選擇要不要租。得了便宜還賣乖？」、「我支持房東！你當初的合約，人家根本沒預期會需要繳稅。」「申請前先跟房東討論這個規則我以為大家都懂」、「活該，雷包租客」，然而也有網友直言，「這版很多房東駐版，b0（原PO）不要被輕易PUA」。
 

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