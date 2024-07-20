鞏俐拍《唐伯虎點秋香》拒絕搞笑！鄭佩佩公開原因：會被觀眾罵死
香港傳奇武打巨星鄭佩佩17日與世長辭，享壽78歲，出道61年的她，演出的電影、電視劇超過百部，港片《唐伯虎點秋香》華夫人一角蔚為經典，鄭佩佩曾經在節目上揭露該片祕辛，解答為何全片演員唯獨女主角鞏俐沒有搞笑，原來她當時剛在國際影展封后，考量自身及角色形象，婉拒搞笑演出，「實際上她的擔心是對的。」
記者楊穎軒／綜合報導
鞏俐在《唐伯虎點秋香》大半戲分都板著一張臭臉，最多也只有微笑和露齒燦笑的表情，幾乎沒有扮醜和浮誇耍寶等無厘頭表演，鄭佩佩7年前上台灣節目受訪，解釋鞏俐當時剛拿下國際影展影后（威尼斯影展最佳女演員），加上周星馳將唐伯虎設定為瘋狂追女的風流才子，大陸觀眾難以接受，「她（鞏俐）就覺得我如果演成這樣的秋香，大陸觀眾會罵死我了！」
鄭佩佩說，鞏俐當時接演後的壓力很大，因此不願意演搞笑的橋段，男主角周星馳轉而問鄭佩佩：「妳可不可以演啊？」她反問星爺：「我會演嗎？」周星馳說：「妳會啊！」鄭佩佩才去試戲，沒想到，最後兩人締造多幕影史經典橋段、台詞，「試了，所以我才有機會讓大家看到我的另外一面。」
放下俠女身段插科打諢 鄭佩佩始終感謝周星馳
演武俠片走紅的鄭佩佩，當年受周星馳邀請接下《唐伯虎點秋香》華夫人角色，她褪去嚴肅、瀟灑的俠女形象，不計形象耍寶、搞笑，影迷迴響熱烈，獲得空前的成功，鄭佩佩的知名度擴及兩岸三地，尤其是中國大陸，戲路大開的她，演出機會更廣更多，鄭佩佩因而很感念周星馳。
昨天聽聞昔日銀幕搭檔、大前輩鄭佩佩過世，周星馳在IG限時動態分享鄭佩佩的黑白照，寫下：「佩佩姐！江湖再見！」
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》