中職明星賽／魔鷹怪力太狂！全壘打大賽狂敲出23轟　刷新預賽紀錄

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攤開本次全壘打大賽名單，可以說是強手林立，包含全壘打王排名前三的魔鷹、吉力吉撈鞏冠、林安可都有參賽，其他的參賽者分別為曾頌恩、陳俊秀、張志豪、拿莫．伊漾和張肇元。
擁有怪力的洋砲魔鷹，被認為是本屆全壘大大賽奪冠熱門，甚至有多位參賽在賽前受訪時，都提到他的名字。主持人提問上屆冠軍林安可，為何對於連霸沒有信心，自己認為問題出在哪裡，林安可逗趣表示：「問題可能出在魔鷹。」
另一位參賽者張志豪，則是面對主持人的賽前提問，不同的三個問題，都只回答了同一句的：「恭喜魔鷹！」顯見參賽者們對於魔鷹實力的敬畏。
陳俊秀轟破螢幕 並列第二出線
本次賽事和過往相同，預賽每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍。
預賽中，魔鷹在前1分鐘僅敲出5轟，但叫出暫停後，有如找回神力，接連敲出5支以上的全壘打，在最後的30秒前，已經累積來到15轟，最終時間到點，敲出23轟，刷新中職全壘打大賽的預賽紀錄。
而其他晉級的3位打者，分別為陳俊秀、林安可和張志豪。陳俊秀打擊時，前1分半僅敲出3轟，但和魔鷹一樣，在休息過後全壘打連發，最後趕進度敲出15轟，並列第二名。特別值得一提的是，陳俊秀其中1球還轟破大巨蛋的左側螢幕，為他的「怪力」再添新篇章。
全壘打大賽預賽各選手表現：
- 張肇元：10支全壘打
- 拿莫伊漾：11支全壘打
- 張志豪：11支全壘打
- 陳俊秀：15支全壘打
- 曾頌恩：8轟
- 吉力吉撈鞏冠：6轟
- 魔鷹：23轟
- 林安可：15轟