中職明星賽大巨蛋登場！3.1萬人朝聖　60位啦啦隊應援大跳開場舞

中職明星賽／魔鷹怪力太狂！全壘打大賽狂敲出23轟　刷新預賽紀錄

▲台鋼洋砲魔鷹首次參加中職明星賽的全壘打大賽，在預賽就狂敲出23轟，在所有參賽者高居第一，輕鬆晉級決賽。（圖／記者林柏年攝）
▲台鋼洋砲魔鷹首次參加中職明星賽的全壘打大賽，在預賽就狂敲出23轟，在所有參賽者高居第一，輕鬆晉級決賽。（圖／記者林柏年攝）

記者林之越/綜合報導

魔鷹怪力太狂！中職明星賽在今（20）日進行全壘打大賽預賽，賽前奪冠大熱門，來自台鋼雄鷹的洋砲魔鷹，被眾多選手認為是「魔王」等級的存在。而魔鷹也不負眾望，在預賽首輪就狂敲出23轟，刷新中職歷史紀錄，輕鬆晉級決賽。有趣的是，陳俊秀在比賽中，還不慎轟破大巨蛋左側螢幕。而最終在8位參賽者中，由魔鷹、林安可、陳俊秀還有張志豪4人晉級，將在明（21）日全壘打大賽的決賽一較高下

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魔鷹怪力太可怕　參賽者受訪狂提起

攤開本次全壘打大賽名單，可以說是強手林立，包含全壘打王排名前三的魔鷹、吉力吉撈鞏冠、林安可都有參賽，其他的參賽者分別為曾頌恩、陳俊秀、張志豪、拿莫．伊漾和張肇元。

擁有怪力的洋砲魔鷹，被認為是本屆全壘大大賽奪冠熱門，甚至有多位參賽在賽前受訪時，都提到他的名字主持人提問上屆冠軍林安可，為何對於連霸沒有信心，自己認為問題出在哪裡，林安可逗趣表示：「問題可能出在魔鷹。」

另一位參賽者張志豪，則是面對主持人的賽前提問，不同的三個問題，都只回答了同一句的：「恭喜魔鷹！」顯見參賽者們對於魔鷹實力的敬畏

▲中信兄弟內野手陳俊秀，在中職明星賽的全壘打大賽敲出15支全壘打，並列預賽第2名晉級，其中1球甚至打破大巨蛋內的螢幕。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟內野手陳俊秀，在中職明星賽的全壘打大賽敲出15支全壘打，並列預賽第2名晉級，其中1球甚至打破大巨蛋內的螢幕。（圖／記者林柏年攝）
陳俊秀轟破螢幕　並列第二出線

本次賽事和過往相同，預賽每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍。

預賽中，魔鷹在前1分鐘僅敲出5轟，但叫出暫停後，有如找回神力，接連敲出5支以上的全壘打，在最後的30秒前，已經累積來到15轟，最終時間到點，敲出23轟，刷新中職全壘打大賽的預賽紀錄

而其他晉級的3位打者，分別為陳俊秀、林安可和張志豪。陳俊秀打擊時，前1分半僅敲出3轟，但和魔鷹一樣，在休息過後全壘打連發，最後趕進度敲出15轟，並列第二名特別值得一提的是，陳俊秀其中1球還轟破大巨蛋的左側螢幕，為他的「怪力」再添新篇章
 

全壘打大賽預賽各選手表現：

  1. 張肇元：10支全壘打
  2. 拿莫伊漾：11支全壘打
  3. 張志豪：11支全壘打
  4. 陳俊秀：15支全壘打
  5. 曾頌恩：8轟
  6. 吉力吉撈鞏冠：6轟    
  7. 魔鷹：23轟
  8. 林安可：15轟
▲中職官方公布全壘打大賽最終參賽名單，陳子豪、王柏融因傷勢婉拒，分別改由張肇元、拿莫・伊漾遞補參賽。（圖／中職提供）
▲中職官方公布全壘打大賽最終參賽名單，陳子豪、王柏融因傷勢婉拒，分別改由張肇元、拿莫・伊漾遞補參賽。（圖／中職提供）

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