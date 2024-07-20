中職明星賽／林安可炸裂！中華隊猛攻明星隊 古林睿煬搶首勝有望
中華職棒明星對抗賽今（20）日晚間六點開打，由「中職明星隊」交手「世界12強中華隊」。比賽僅進行到1局下就有高潮，明星賽最後一舞的「周董」周思齊穿上過去誠泰Cobras時的85號球衣，喚起無數資深中職球迷的回憶。另一方面，中華隊在首局有分數進帳，林安可更是在3局上敲出兩分砲，幫助中華隊在5局結束以3：0領先明星隊，古林睿煬目前相當有機會拿下首場明星賽勝投。
記者林之越/台北報導
中華隊首局搶分 林安可開轟加持
中華隊首局就有攻勢，在1出局後，林立、陳傑憲接連敲出安打，而林安可則是靠著野手選擇上壘，中華隊瞬間攻佔滿壘，隨後吉力吉撈鞏冠再打出帶有1分打點的左外野犧牲高飛球，中華隊1：0領先。1局下，周思齊身穿誠泰Cobras球衣驚喜登場，樂壞全場球迷，不過最後擊出左外野飛球，遭到接殺，明星隊當局也沒有拿下分數。
比賽進行到3局上，明星隊改由呂彥青登板投球，但在抓下2出局後，遭到陳傑憲敲出中外野平飛球，落地形成一壘安打。隨後，林安可炸裂本次明星賽首次的全壘打，將球敲出中外野全壘打大牆，這發兩分砲也讓中華隊擴大分差，5局結束，中華隊3：0明星隊。