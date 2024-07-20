中職明星賽大巨蛋戰況！周思齊穿上誠泰球衣打擊　球迷感動到想哭

中職明星賽／林安可炸裂！中華隊猛攻明星隊　古林睿煬搶首勝有望

▲中職明星賽在週六晚間六點火熱開打，中華隊指定打擊林安可，在3局上的第2個打席，敲出中敲出中外野方向的兩分砲。（圖／記者林柏年攝）
▲中職明星賽在週六晚間六點火熱開打，中華隊指定打擊林安可，在3局上的第2個打席，敲出中敲出中外野方向的兩分砲。（圖／記者林柏年攝）

記者林之越/台北報導

中華職棒明星對抗賽今（20）日晚間六點開打，由「中職明星隊」交手「世界12強中華隊」。比賽僅進行到1局下就有高潮，明星賽最後一舞的「周董」周思齊穿上過去誠泰Cobras時的85號球衣，喚起無數資深中職球迷的回憶。另一方面，中華隊在首局有分數進帳，林安可更是在3局上敲出兩分砲，幫助中華隊在5局結束以3：0領先明星隊，古林睿煬目前相當有機會拿下首場明星賽勝投

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中華隊首局搶分　林安可開轟加持

中華隊首局就有攻勢，在1出局後，林立、陳傑憲接連敲出安打，而林安可則是靠著野手選擇上壘，中華隊瞬間攻佔滿壘，隨後吉力吉撈鞏冠再打出帶有1分打點的左外野犧牲高飛球，中華隊1：0領先1局下，周思齊身穿誠泰Cobras球衣驚喜登場，樂壞全場球迷，不過最後擊出左外野飛球，遭到接殺，明星隊當局也沒有拿下分數

比賽進行到3局上，明星隊改由呂彥青登板投球，但在抓下2出局後，遭到陳傑憲敲出中外野平飛球，落地形成一壘安打。隨後，林安可炸裂本次明星賽首次的全壘打，將球敲出中外野全壘打大牆，這發兩分砲也讓中華隊擴大分差，5局結束，中華隊3：0明星隊

▲中信兄弟周思齊，在中職明星賽的最後一舞，首打席特別穿上過去效力誠泰Cobras的球衣，堪稱時代的眼淚。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟周思齊，在中職明星賽的最後一舞，首打席特別穿上過去效力誠泰Cobras的球衣，堪稱時代的眼淚。（圖／記者林柏年攝）

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