影／北部最難停「魔王停車場」！超窄S車道全刮痕　Google評價曝

2024租屋補助更新！申請期限、資格、查詢結果　1類人過件率最高

▲2024租屋補貼一直到年底12月31日前，符合條件者都可申請。（示意圖／NOWnews資料照）
▲2024租屋補貼一直到年底12月31日前，符合條件者都可申請。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

租屋族注意！「300億元中央擴大租金補貼專案」，也就是大家熟悉的「租屋補助」（又稱租金補貼）2024年資訊更新了，每戶每月最低2000元、最高1萬4400元，2024租屋補助最後申請期限為今年12月31日下午5時前，根據國土管理署統計，過件率最高的是未滿40歲單身青年。《NOWnews今日新聞》整理申請資格、租補結果查詢、常見問題等，帶讀者一文掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國土署指出，2024租金補貼自2023年7月受理申請，截自2024年5月底止，已核定54萬戶，其中18歲以上至39歲青年族群共有28.4萬戶，占比超過一半，而目前65歲以上現領有租金補貼的長者共核定4.7萬戶，約8%。

🔍租屋補助申請資格　4類人加碼！最高1.8倍

申請者要有符合4項條件，首先必須在國內設有戶籍，二是家庭成員名下都沒有房屋，三是家庭成員平均每人每月所低於租屋縣市公告最低生活費3倍，如台北市是5萬7039元、新北市4萬8000元等（詳見下圖）。最後是，申請時家庭成員都沒有接受社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助，但若自願放棄原租金補貼者不受限。

▲各縣市公告最低生活費3倍。（圖／翻攝內政部不動產資訊平台網站）
▲各縣市公告最低生活費3倍。（圖／翻攝內政部不動產資訊平台網站）
有4類人再享加碼倍數，包括未滿40歲的單身青年、2年內新婚家庭、育未成年子女（胎兒也算）家庭，及經濟或社會弱勢家庭，單身青年有1.2倍加碼、新婚家庭有1.3倍加碼，養1個小孩加碼1.4倍、2人1.6倍、3人是1.8倍，經濟弱勢加碼1.4倍、社會弱勢加碼1.2倍。

▲2023租屋補助金額加碼表。（圖／翻攝內政部不動產資訊平台網站）
▲2024租屋補助金額加碼表。（圖／翻攝內政部不動產資訊平台網站）
🔍申請準備資料一覽　申請方式有3種

申請檢附文件有8項，前3項為所有申請者都要準備的，包括申請書、定期租賃契約影本、申請人名下金融帳號，後5項則視申請者身分是否符合加碼資格，有需要才要準備，包括若育有寶寶要附近1個月產檢醫療紀錄、經濟或社會弱勢身分證明文件影本、載有子女以外者監護記事的戶籍資料、外籍或無國籍家庭成員要附移民署核發的統一證號。

1、線上申請：請準備好上述檢附文件到內政部營建署網站首頁（https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼線上申請」網站提出，存檔後點選送出才算完成。

2、臨櫃申請：請在上班時間洽各縣市都市發展局或地政處或工務處等單位辦理，各直轄市、縣（市）政府受理時段詳【112-113年直轄市、縣（市）政府辦理租金補貼之單位、地址、電話及臨櫃時間】。

3、郵寄辦理：不便線上或透過社會福利、民政體系及相關民間團體協助及臨櫃辦理者，可以下載紙本申請書郵寄到內政部營建署或上述各直轄市、縣（市）政府指定機關辦理。

申請後3個月內必知審查結果　3步驟查2024租屋補助進度

一般而言，所屬縣市政府及國土管理署，應於受理申請後3個月內完成審查作業及核發核定函或駁回申請案件，但必要時得視實際情形延長之。也就是說，通常線上申請租屋補助後，約3個月就會知道審查結果。

租補審核通過後，補助款項會在1至3個月內撥付，款項會直接按月撥入申請人的金融帳戶，並標註「行政院發」的字樣。

🔍2024租屋補助申請進度查詢

Step 1：前往「300 億租屋補助專區」，點選「進度查詢」。

Step 2：完成身分驗證，需填寫身分證號、健保卡卡號以及驗證碼。

Step 3：網頁就會跳出2023租屋補助申請進度，也可以下載線上申請書內容。不過要注意，畫面顯示「申請完成」不代表審核通過，最終審查結果會依據作業期程辦理，如完成也會顯示在查詢頁面上。

▲要注意，「申請完成」不代表審核通過。（圖／翻攝300億租金補貼專區）
▲要注意，畫面顯示「申請完成」不代表審核通過。（圖／翻攝300億租金補貼專區）
🔍租屋補助金額有短少？受3申請時間點影響

不少網友都發現，實際收到的租補金額有落差，可能多數月分都收到2880元租金補貼，但其中有一個月金額較少，為2044元。事實上，根據規定，租屋補助的金額會根據3申請的時間點不同，而造成第一個月租屋補助金額。

1.申請租屋補助時，租賃契約的時間已經開始：從申請當天按月撥入帳戶

2.申請租屋補助時，租賃契約的時間還沒開始：從起租日起按月撥入帳戶

3.繼續申請但前一年租金補貼還沒領完：等前年度補貼領完後才核發次年補助

也就是說，例如在7月10日起租，舉例核定是2880元，那麼第一個月的租屋補助會是「2880÷31x22（7/10起租）=2044元」，下個月才會收到完整的2880元補助。
 

2024節能補助更新！冷氣、冰箱、除濕機最高領5千　2家電補助沒了

不是租屋補助！帳戶突入帳5萬「行政院發」　妹子驚：申請1年忘了

台電新招！用電高峰「遙控你家冷氣關機or送風」　眾笑：誰要獎金

租屋妹「冷氣開28度吹4小時」！1週爆噴千元　電費新制仍救不了她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選