2024租屋補助更新！申請期限、資格、查詢結果　1類人過件率最高

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🔍租屋補助申請資格 4類人加碼！最高1.8倍
申請者要有符合4項條件，首先必須在國內設有戶籍，二是家庭成員名下都沒有房屋，三是家庭成員平均每人每月所低於租屋縣市公告最低生活費3倍，如台北市是5萬7039元、新北市4萬8000元等（詳見下圖）。最後是，申請時家庭成員都沒有接受社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助，但若自願放棄原租金補貼者不受限。
有4類人再享加碼倍數，包括未滿40歲的單身青年、2年內新婚家庭、育未成年子女（胎兒也算）家庭，及經濟或社會弱勢家庭，單身青年有1.2倍加碼、新婚家庭有1.3倍加碼，養1個小孩加碼1.4倍、2人1.6倍、3人是1.8倍，經濟弱勢加碼1.4倍、社會弱勢加碼1.2倍。
🔍申請準備資料一覽 申請方式有3種
申請檢附文件有8項，前3項為所有申請者都要準備的，包括申請書、定期租賃契約影本、申請人名下金融帳號，後5項則視申請者身分是否符合加碼資格，有需要才要準備，包括若育有寶寶要附近1個月產檢醫療紀錄、經濟或社會弱勢身分證明文件影本、載有子女以外者監護記事的戶籍資料、外籍或無國籍家庭成員要附移民署核發的統一證號。
1、線上申請：請準備好上述檢附文件到內政部營建署網站首頁（https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼線上申請」網站提出，存檔後點選送出才算完成。
2、臨櫃申請：請在上班時間洽各縣市都市發展局或地政處或工務處等單位辦理，各直轄市、縣（市）政府受理時段詳【112-113年直轄市、縣（市）政府辦理租金補貼之單位、地址、電話及臨櫃時間】。
3、郵寄辦理：不便線上或透過社會福利、民政體系及相關民間團體協助及臨櫃辦理者，可以下載紙本申請書郵寄到內政部營建署或上述各直轄市、縣（市）政府指定機關辦理。
申請後3個月內必知審查結果 3步驟查2024租屋補助進度
一般而言，所屬縣市政府及國土管理署，應於受理申請後3個月內完成審查作業及核發核定函或駁回申請案件，但必要時得視實際情形延長之。也就是說，通常線上申請租屋補助後，約3個月就會知道審查結果。
租補審核通過後，補助款項會在1至3個月內撥付，款項會直接按月撥入申請人的金融帳戶，並標註「行政院發」的字樣。
🔍2024租屋補助申請進度查詢
Step 1：前往「300 億租屋補助專區」，點選「進度查詢」。
Step 2：完成身分驗證，需填寫身分證號、健保卡卡號以及驗證碼。
Step 3：網頁就會跳出2023租屋補助申請進度，也可以下載線上申請書內容。不過要注意，畫面顯示「申請完成」不代表審核通過，最終審查結果會依據作業期程辦理，如完成也會顯示在查詢頁面上。
🔍租屋補助金額有短少？受3申請時間點影響
不少網友都發現，實際收到的租補金額有落差，可能多數月分都收到2880元租金補貼，但其中有一個月金額較少，為2044元。事實上，根據規定，租屋補助的金額會根據3申請的時間點不同，而造成第一個月租屋補助金額。
1.申請租屋補助時，租賃契約的時間已經開始：從申請當天按月撥入帳戶
2.申請租屋補助時，租賃契約的時間還沒開始：從起租日起按月撥入帳戶
3.繼續申請但前一年租金補貼還沒領完：等前年度補貼領完後才核發次年補助
也就是說，例如在7月10日起租，舉例核定是2880元，那麼第一個月的租屋補助會是「2880÷31x22（7/10起租）=2044元」，下個月才會收到完整的2880元補助。