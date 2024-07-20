直擊／DARA飆唱2NE1多首夯曲！變成韓國杉菜秀中文：道明寺去哪裡

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孝淵此行來台，台灣SONE特地為她準備手搖飲、水果等美食，孝淵下午在IG曬認證照；台上也開心表示：「相隔近2年來台，一直很想念台灣，也很想念在台灣的時候。謝謝SONE幫我準備很多點心與飲料，我都有跟工作人員一起享用喔！」她也帶來《Second》、《DESSERT》等曲，同時預告：「最近除了很認真在拍YouTube頻道影片外，也在準備新歌了，很快就會帶著新歌與大家見面，再等我一下喔！」
第二組登場的是男團VIXX主唱LEO，今年2月才隨團訪台的他，相隔5個月再次與台灣星光（粉絲名）相見歡，直呼超開心。他表演快歌《Losing Game》、《Chilling》，還脫下外套露出精實手臂，也選唱他擅長的抒情歌曲《Nostalgia》、《Blue Rain》獻給歌迷，他說：「最近韓國下雨，台灣是否也是啊？所以我今天特別準備這兩首歌，希望大家在這樣的日子裡能聽這些歌。」他也與台灣星光約定，雖然無法常常來台，但心永遠與大家同在，今後會更加努力增加來台見面的機會。
久違訪台的男團B1A4一登場就拿手MIC展現二代團的堅強歌舞實力，CNU、燦多和孔燦賣命獻唱《REWIND》、《BACK TO YOU》。距離上次訪台已相隔7年，燦多說：「等很久了吧？有沒有想我們啊？我們真的好想念大家呢。」3位成員今以成熟的西裝LOOK登台，唱到《Lonely》時展現成熟魅力，以「領帶舞」挑逗台灣BANA（粉絲名）。
B1A4賣命唱跳掀起陣陣回憶殺，狂飆汗的CNU自嘲：「各位，7年沒來我們體力也不一樣了啦！」引來哄堂大笑。他們準備了《SOLO DAY》、《What's Happening?》等代表夯曲，特別是《What's Happening?》吸引全場跟著熱唱，3人開心加碼再唱《IF…》、《晚安》，誠意十足共獻上8首歌曲給台灣歌迷。
2NE1成員SANADRA PARK（DARA）首次以SOLO歌手身分在台演出，她興奮表示：「去年雖然有來台灣拍攝，但以舞台表演的方式和大家見面，上一次是2014年2NE1的演唱會，能夠睽違10年還健康的見到大家，真的非常開心。」她今帶來《FESTIVAL》、《DARA DARA》等曲，中間空檔更展現暖女性格，叮嚀粉絲：「韓國雖然也很熱，但台灣真的超級熱！大家在台下要小心不要中暑囉！」
睽違10年在台演出，DARA歌單誠意滿滿，更是今晚唯一準備中文歌曲的歌手。她表示：「因為很久沒來，希望大家能享受今晚的演出，所以特別準備了一首我自己非常喜歡的中文歌。那就由韓國的杉菜來為大家獻唱吧！」她用中文喊：「道明寺去哪裡～」隨後演唱台劇《流星花園》片尾曲〈你要的愛〉，標準發音獲得滿堂彩。聽到台下粉絲的讚賞，開心的DARA自曝：「其實我以前中文更好欸！但太久沒有來好像變得有些生疏，麻煩大家要常常邀我來好嗎？」
難得來台，DARA當然也沒有少唱2NE1的歌曲，更約定一定會再以4人之姿訪台。她感性告白：「一開始自己唱2NE1的歌曲會覺得很孤單，也會想到成員。我們應該還有機會4個人一起站在舞台上吧？我會持續祈禱，希望未來有機會能4個人一起來台灣跟大家見面，但今天只有我，請大家要代替沒來的成員幫我唱喔！」她帶來《Lonely》、《I Am the Best》、《Can't Nobody》等多首2NE1夯曲，掀起全場高潮，離開前她再次表達感謝：「隔這麼久再次聽到台灣Black Jack（粉絲名）的應援聲，我真的非常感動！」最後用中文告白台灣Black Jack「我愛你們」，依依不捨道別。