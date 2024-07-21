龜記、清心、珍煮丹8大手搖飲「買一送一」消暑！星巴克買一送一

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龜記茗品迎接七週年，攜手Gogoro這個夏天登錄發票抽大獎！即日起至8月31日，龜記全台門市消費滿177元，並加入龜記會員後登錄發票，就能參加抽獎，有機會獲得最暢銷的電動機車Gogoro JEGO（市價57980元/台，共抽出6位）、龜記飲品「買一送一」券，還有3700點會員點數（累計金額不可多次抽獎，但每天可上傳多張滿177元的發票）；Gogoro車主加碼，即日起至8月16日平日每週一至五11:00-16:00更換電池乙次，贈送17元電子折價券（數量有限，送完為止）。
即日起至7月30日，龜記茗品於Uber Eats外送平台上也有「買一送一」優惠，招牌手搖翡翠雷夢、紅水烏龍、青四季春爽喝「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
8月1日還開喝夏日「就是JEGO系列」，蜜香濃郁「花沫烏龍」結合高山烏龍的清香與東方美人的蜒香、「蜜桃烏龍」茶香醇厚並加入香甜蜜桃果肉，特別推薦「旺梨四季春」以升級版的四季春青茶搭配冷壓土鳳梨汁，酸甜消暑。
📌清心福全：新店開幕「買一送一」！三重人衝了
清心福全慶祝三重文化北店全新開幕，今「買一送一」優惠活動最後一天，7月21日11:00-13:00、17:00-19:00，大杯冬瓜菁茶「買一送一」。提醒大家，每人限購一組（大杯冬瓜菁茶2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 三重文化北店 資訊
地址：新北市三重區長元西街1號
電話：02-898-5151
📌珍煮丹：外送foodpanda「買一送一」
即日起至7月31日，珍煮丹於外送平台foodpanda開喝指定手搖飲料「買一送一」優惠，招牌桂花茉綠、手熬黑糖檸檬爽喝「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：大暑芒果冰沙39元！Uber Eats外送「買一送一」
7月21日至7月22日迎接大暑優惠， 到門市或使用都可訂都能爽喝芒果冰沙(L)特價39元、百香雙響炮(L)特價49元！即日起至7月30日，珍煮丹於Uber Eats外送平台上，葡萄柚果粒茶(L)、 仙草蜜(L)、21歲輕檸烏龍(L)，同品項都有「買一送一」優惠，；提醒大家，數量有限，售完為止；以APP畫面標示參加分店、品項為準，部分門市不參與；優惠不併用。
📌康青龍：「買一送一」喝爆
即日起至7月30日，Uber Eats外送平台全用戶爽喝康青龍指定手搖飲料「買一送一」優惠，青龍茶王、仙凍蜜茉綠、桂花御香烏龍都「買一送一」！Uber One會員消費滿399元再享85折優惠。即日起至7月31日使用龍來訂線上點餐、會員領券也爽喝貴妃茶王買一送一！數量有限，領完為止。
📌TEA TOP：外送Uber Eats「買一送一」
奶茶控出動！即日起至7月30日，TEA TOP於外送平台Uber Eats開喝指定手搖飲料「買一送一」優惠，大吉嶺奶茶、紅茶鮮奶茶都「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌Mr.Wish鮮果茶玩家：為國際賽事加油！Uber Eats外送「買一送一」
迎接國際賽事，為中華隊加油！Mr. Wish鮮果茶玩家 X Uber Eats外送平台，即日起至7月30日，香蘋紅茶(L)與鮮粒百香綠(L)都「買一送一」優惠，提醒大家，單筆訂單上限5組。
📌功夫茶：外送Uber Eats「買一送一」
即日起至7月30日，功夫茶於外送平台Uber Eats開喝指定手搖飲料「買一送一」優惠，招牌青梅果釀、百香羅勒子、冬瓜青檸檬 買一送一爽喝「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌星巴克14款「買一送一」連喝2天！5大星冰樂「最便宜78元」特大杯
2024最新星巴克盛夏推薦，14款指定品項好友分享日「買一送一」優惠搶先看！7月22日至7月23日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
指定品項好友分享活動品項：冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂總共14款爽喝半價。
幫大家換算，特大杯美式咖啡125元一次喝兩杯、160元特大杯冷萃咖啡現在「一杯只要80元」、170元特大杯焦糖瑪奇朵「一杯85元」半價就能入手、165元特大杯醇濃抹茶那堤相當於「一杯83元」爽喝；連原本要價190元的特大杯冰經典紅茶葛粉燕麥那堤，換算下來「一杯只要95元」百元有找！
而最多人喜愛的星冰樂，這次優惠活動更有5大口味都特價，咀嚼控最愛的180元芝麻杏仁豆腐星冰樂「現在一杯只要90元」爽喝特大杯，185元的特大杯摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，都相當於「一杯93元」半價爽喝；155元雙果果汁星冰樂更是「最便宜一杯78元」爽喝特大杯。快記下時間，揪同事好友把消暑優惠喝個夠。