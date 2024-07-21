水果熱量炸彈！香蕉竟比芒果更「甜蜜」　50歲糖友吃錯血糖狂飆

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周建安醫師分享，這名50歲的男性糖尿病病患，原本血糖都穩定控制，但三個月後回診抽血檢查，糖化血色素卻突然飆至7.5，細問之下才知道，原來患者因為想吃水果，所以就參考網路說法，在夏季盛產的香蕉和芒果中，選擇把「感覺糖分較低、熱量也低」的香蕉當作三餐飯後的點心，才讓血糖宛如失速列車，這也讓周建安醫師忍不住笑稱「真的不要再誤會芒果了！」
周建安醫師解釋，比較兩種水果，香蕉實際上比芒果更容易引起血糖上升。香蕉糖份高於芒果，又因為購買便利性常被大量食用，糖份總攝取量一不注意就會過量。再者，其升糖指數（GI值）51高於芒果的41，GI值越高血糖上升速度越快；芒果也含有較多的膳食纖維，有助於減緩糖份吸收，成分中的「芒果苷」還具有抗發炎與降血壓的特性，相比之下自然更能穩定血糖。
不過糖尿病患者在水果選擇上還是要更為嚴謹並注意分量，周建安醫師提醒，芒果裡的芒果多酚與各種礦物質、維生素，雖然有助於改善胰島素敏感性，延緩糖分吸收，但就品種來說，糖尿病患者還是以「愛文芒果」最為恰當，且一次以半顆中型愛文為限，一天不超過2份，並搭配纖維與蛋白質降低血糖波動。
至於吃芒果的時機，白天優於晚間、飯後勝於飯前，一天不能超過2份的「扣打」也最好分散在每一餐的餐後，一餐最多一份，才可以在口腹之慾與健康飲食間取得平衡。