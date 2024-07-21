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中職明星賽／江坤宇「Kiss Cam」擁吻陳柏豪！特別澄清：只是借位

▲樂天桃猿投手陳柏豪（左）和中信兄弟游擊手江坤宇（右），昨（21）日被明星賽場中的「Kiss Cam」拍到，兩人借位深情擁吻。（圖／翻攝自CPBL TV）
▲樂天桃猿投手陳柏豪（左）和中信兄弟游擊手江坤宇（右），昨（21）日被明星賽場中的「Kiss Cam」拍到，兩人借位深情擁吻。（圖／翻攝自CPBL TV）

記者林之越/台北報導

中職明星賽首日在昨（20）日登場，堪稱是史上最多梗的明星賽，包含中華隊投手教練王建民在9局下登場練投，還有中信兄弟總教練平野惠一、富邦悍將總教練陳金鋒冒充裁判等趣味插曲。此外，場邊還有一大爆點，那就是樂天桃猿投手陳柏豪在場邊被明星賽「Kiss Cam」拍攝到時，直接和身旁的中信兄弟游擊手江坤宇深情擁吻，讓全場觀眾嗨翻天江坤宇今（21）日賽前受訪，表示兩人有事前有安排好劇情，但特別澄清只是借位

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兩人場邊擁吻　賽前特別澄清

明星賽首戰的中場時間，藝人鼓鼓演唱情歌時，大螢幕進行了「Kiss Cam」的場邊活動，突然畫面轉到坐在板凳席上的江坤宇、陳柏豪，只見陳柏豪轉頭向江坤宇確認了一下眼神後，就雙手抱住江坤宇的臉，隨後貼近深情擁吻

當媒體問到和陳柏豪的擁吻橋段時，江坤宇透露：「那時候剛好兩個人坐在一起，看到螢幕有預感可能會被拍到，所以我就說我們來演一個激動的。結果後來真的被拍到，我們互看一眼就演下去了。」

關於兩人是否真的有接到吻，江坤宇特別加大音量說道：「沒有真的親到拉，借位而已，昨天還有人從另一個角度拍，其實有隔一段距離，就算碰到也只是不小心得。

發出陳鏞基合照　稱讚他變年輕了

另外，江坤宇賽前還特別發出和陳鏞基的合照，兩人昨（20）日特別找時間合照，復刻了12年前的合照，當時江坤宇是少棒國手受邀開球，所以才和陳鏞基拍下這張合照

▲2012年，江坤宇以少棒國手身份受邀到中職開球，當時和統一獅的陳鏞基留下合照，如今兩人同場在明星賽出賽。（圖／翻攝自江坤宇臉書）
▲2012年，江坤宇以少棒國手身份受邀到中職開球，當時和統一獅的陳鏞基留下合照，如今兩人同場在明星賽出賽。（圖／翻攝自江坤宇臉書）
江坤宇在文章中寫道：「12年前的中職明星賽，小學的我有幸開球與前輩合照，12年後更加有幸和前輩一起參加明星賽，也許就是這溫暖的合影力量，讓我不斷的成長，謝謝您。

談到合影，江坤宇表示：「自己從小就是游擊手，那時候陳鏞基又是旅美回來的游擊手，所以是自己的偶像。」並稱讚前輩陳鏞基，好像12年過後變更年輕了。

▲中信兄弟游擊手江坤宇，在明星賽前和統一獅資深老將陳鏞基合照，復刻2人在12年前拍下的合照。（圖／翻攝自江坤宇臉書）
▲中信兄弟游擊手江坤宇，在明星賽前和統一獅資深老將陳鏞基合照，復刻2人在12年前拍下的合照。（圖／翻攝自江坤宇臉書）

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