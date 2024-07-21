中職明星賽／江坤宇「Kiss Cam」擁吻陳柏豪！特別澄清：只是借位

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明星賽首戰的中場時間，藝人鼓鼓演唱情歌時，大螢幕進行了「Kiss Cam」的場邊活動，突然畫面轉到坐在板凳席上的江坤宇、陳柏豪，只見陳柏豪轉頭向江坤宇確認了一下眼神後，就雙手抱住江坤宇的臉，隨後貼近深情擁吻。
當媒體問到和陳柏豪的擁吻橋段時，江坤宇透露：「那時候剛好兩個人坐在一起，看到螢幕有預感可能會被拍到，所以我就說我們來演一個激動的。結果後來真的被拍到，我們互看一眼就演下去了。」
關於兩人是否真的有接到吻，江坤宇特別加大音量說道：「沒有真的親到拉，借位而已，昨天還有人從另一個角度拍，其實有隔一段距離，就算碰到也只是不小心得。」
發出陳鏞基合照 稱讚他變年輕了
另外，江坤宇賽前還特別發出和陳鏞基的合照，兩人昨（20）日特別找時間合照，復刻了12年前的合照，當時江坤宇是少棒國手受邀開球，所以才和陳鏞基拍下這張合照。
江坤宇在文章中寫道：「12年前的中職明星賽，小學的我有幸開球與前輩合照，12年後更加有幸和前輩一起參加明星賽，也許就是這溫暖的合影力量，讓我不斷的成長，謝謝您。」
談到合影，江坤宇表示：「自己從小就是游擊手，那時候陳鏞基又是旅美回來的游擊手，所以是自己的偶像。」並稱讚前輩陳鏞基，好像12年過後變更年輕了。