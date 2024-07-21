中職明星賽大巨蛋第二戰！可望再破3萬人進場　轉播資訊等一次看

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20日比賽中華隊以3:2擊敗中職明星隊，陳金鋒跟王建民等傳奇球星搞笑上場，也讓球迷感到興奮。周思齊穿上誠泰球衣，也讓球迷十分開心。
昨日全壘打大賽預賽，來自台鋼雄鷹的洋砲魔鷹，被眾多選手認為是「魔王」等級的存在。而魔鷹也不負眾望，在預賽首輪就狂敲出23轟，刷新中職歷史紀錄，輕鬆晉級決賽。有趣的是，陳俊秀在比賽中，還不慎轟破大巨蛋左側螢幕。而最終在8位參賽者中，由魔鷹、林安可、陳俊秀還有張志豪4人晉級。
舉辦多年的戰技挑戰賽「野手速球王」，總共參賽的4位選手陳重羽、拿莫伊漾、郭天信、曾頌恩，4人的球速都飆破140公里，讓大巨蛋場內的觀眾驚呼連連。最終，味全龍隊的內野手拿莫伊漾在3次投球中，飆出2次146公里的速球，總合達到417公里，成為本屆賽事冠軍。
中職明星賽活動整理：
地點：臺北大巨蛋
7月20日：
比賽項目：
趣味接力賽：越跑越不隊獲勝
野手速球王:拿莫伊漾勝出
全壘打大賽預賽：魔鷹23轟領先
明星賽正賽：中華隊3:2擊敗明星隊、林安可MVP
7月21日：
比賽項目：
趣味接力賽
叫恁總誒出來打：
中華隊：曾豪駒、王建民
明星隊：洪一中、平野恵一
全壘打大賽決賽
明星賽正賽（16：05開賽）
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內野B1層
官方應援前方兩排的「白金特區」3880元：
每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。
B1層
「精品熱區」1880元
「精品站立應援熱區」1480元
「商務區」1080元
「經濟區」780元
內野上層L2
熱區780元
非熱區680元
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「乖乖同樂區」580元
外野「動滋同樂區」580元
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7月20日加開區域
「攻蛋同樂區」380元 - 7月1日中午12時開賣
購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。
2024中華職棒明星對抗賽轉播資訊：
緯來電視網、愛爾達體育台、LINE TODAY、公視+OTT及CPBLTV。
週日華視主頻12台。
2024中華職棒明星對抗賽應援陣容：
2024年中職明星賽參與應援的啦啦隊名單包括：味全龍李多慧、林襄，樂天桃猿籃籃、Dora，統一7-eleven獅瑟七、艾璐，中信兄弟峮峮、邊荷律、短今，富邦悍將李雅英、秀秀子、慈妹，台鋼雄鷹一粒、安芝儇等。實際出場應援人員以活動當天為主。
2024中華職棒明星對抗賽賽前簽名會資訊：
7月20日（週六）明星隊簽名會、7月21日（週日）中華隊簽名會，女孩簽名會兩日皆進行，今年特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民加入簽名會陣容，率領各6位球員來幫球迷朋友獲得最珍貴簽名。
週六明星隊簽名會陣容：陳金鋒、郭天信、黃子鵬、潘威倫、王威晨、王正棠、葉保弟，女孩簽名會則是小映、雅涵、希美Nozomi、妮可、檸檬、安芝儇。
週日中華隊簽名會陣容：王建民、徐若熙、陳晨威、邱智呈、江坤宇、戴培峰、曾子祐，女孩簽名會昆娜、籃籃、千紘Chihiro、曼容、李雅英、一粒。