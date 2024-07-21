影／中信兄弟陳俊秀「怪力」！全壘打大賽轟15發　打破大巨蛋螢幕

中職明星賽大巨蛋第二戰！可望再破3萬人進場　轉播資訊等一次看

▲中職明星賽首度進軍台北大巨蛋，根據官方統計，首日湧入33,688名觀眾，刷新史上明星賽最多觀眾數紀錄。（圖／記者林柏年攝）
▲中職明星賽首度進軍台北大巨蛋，根據官方統計，首日湧入33,688名觀眾，刷新史上明星賽最多觀眾數紀錄。（圖／記者林柏年攝）

記者吳政紘/綜合報導

2024年台灣精品中華職棒明星對抗賽第二天賽事，今（21）日下午4時05分將在台北大巨蛋再度開打，本屆明星賽將由「中華職棒明星隊」出戰「世界12強中華隊」中華職棒明星賽也將舉行技術挑戰賽，包括全壘打大賽、野手速球王、叫恁總誒出來打、趣味接力賽等，十分熱鬧。昨（19）日明星賽高達33688位球迷進場，打破中職史上明星賽最多球迷進場紀錄，今天可望再破3萬人進場紀錄。中職明星賽相關轉播、賽程等，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理完整賽事資訊。

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明星賽首日戰況　中華隊險勝明星隊

20日比賽中華隊以3:2擊敗中職明星隊，陳金鋒跟王建民等傳奇球星搞笑上場，也讓球迷感到興奮。周思齊穿上誠泰球衣，也讓球迷十分開心。

昨日全壘打大賽預賽，來自台鋼雄鷹的洋砲魔鷹，被眾多選手認為是「魔王」等級的存在。而魔鷹也不負眾望，在預賽首輪就狂敲出23轟，刷新中職歷史紀錄，輕鬆晉級決賽。有趣的是，陳俊秀在比賽中，還不慎轟破大巨蛋左側螢幕。而最終在8位參賽者中，由魔鷹、林安可、陳俊秀還有張志豪4人晉級。

舉辦多年的戰技挑戰賽「野手速球王」，總共參賽的4位選手陳重羽、拿莫伊漾、郭天信、曾頌恩，4人的球速都飆破140公里，讓大巨蛋場內的觀眾驚呼連連。最終，味全龍隊的內野手拿莫伊漾在3次投球中，飆出2次146公里的速球，總合達到417公里，成為本屆賽事冠軍

中職明星賽活動整理：

地點：臺北大巨蛋

7月20日：

比賽項目：

趣味接力賽：越跑越不隊獲勝

野手速球王:拿莫伊漾勝出

全壘打大賽預賽：魔鷹23轟領先

明星賽正賽：中華隊3:2擊敗明星隊、林安可MVP

7月21日：

比賽項目：

趣味接力賽

叫恁總誒出來打：

中華隊：曾豪駒、王建民

明星隊：洪一中、平野恵一

全壘打大賽決賽

明星賽正賽（16：05開賽）

2024中華職棒明星對抗賽售票資訊】

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽售票網址：https://bit.ly/3z9T2mb

內野B1層

官方應援前方兩排的「白金特區」3880元：

每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。

B1層

「精品熱區」1880元

「精品站立應援熱區」1480元

「商務區」1080元

「經濟區」780元

內野上層L2

熱區780元

非熱區680元

L4

「乖乖同樂區」580元

外野「動滋同樂區」580元

L5

7月20日加開區域

「攻蛋同樂區」380元 - 7月1日中午12時開賣

購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。

2024中華職棒明星對抗賽轉播資訊：

緯來電視網、愛爾達體育台、LINE TODAY、公視+OTT及CPBLTV。

週日華視主頻12台。

2024中華職棒明星對抗賽應援陣容：

2024年中職明星賽參與應援的啦啦隊名單包括：味全龍李多慧、林襄，樂天桃猿籃籃、Dora，統一7-eleven獅瑟七、艾璐，中信兄弟峮峮、邊荷律、短今，富邦悍將李雅英、秀秀子、慈妹，台鋼雄鷹一粒、安芝儇等。實際出場應援人員以活動當天為主。

2024中華職棒明星對抗賽賽前簽名會資訊：

7月20日（週六）明星隊簽名會、7月21日（週日）中華隊簽名會，女孩簽名會兩日皆進行，今年特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民加入簽名會陣容，率領各6位球員來幫球迷朋友獲得最珍貴簽名。

週六明星隊簽名會陣容：陳金鋒、郭天信、黃子鵬、潘威倫、王威晨、王正棠、葉保弟，女孩簽名會則是小映、雅涵、希美Nozomi、妮可、檸檬、安芝儇。

週日中華隊簽名會陣容：王建民、徐若熙、陳晨威、邱智呈、江坤宇、戴培峰、曾子祐，女孩簽名會昆娜、籃籃、千紘Chihiro、曼容、李雅英、一粒。

▲味全龍隊拿莫伊漾，參加中職明星賽的戰技挑戰賽「野手速球王」，最快投出146公里速球，奪下冠軍。（圖／記者林柏年攝）
▲味全龍隊拿莫伊漾，參加中職明星賽的戰技挑戰賽「野手速球王」，最快投出146公里速球，奪下冠軍。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟周思齊，在明星賽首打席，特別穿上誠泰Cobras的85號球衣，喚起無數資深中職球迷的回憶。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟周思齊，在明星賽首打席，特別穿上誠泰Cobras的85號球衣，喚起無數資深中職球迷的回憶。（圖／記者林柏年攝）
▲中職公布明星賽首日先發名單，「周董」周思齊最後一次參與明星賽，首日就擔任開路先鋒，成為名單最大亮點。（圖／中職提供）
▲中職公布明星賽首日先發名單，「周董」周思齊最後一次參與明星賽，首日就擔任開路先鋒，成為名單最大亮點。（圖／中職提供）
▲中職官方在明星賽前，公布趣味接力賽的名單，其中藏有不少驚喜人物。（圖／中職提供）
▲中職官方在明星賽前，公布趣味接力賽的名單，其中藏有不少驚喜人物。（圖／中職提供）
▲中職明星賽兩日預售皆超過9成8，將有約6萬人進場，確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄。（圖／中職提供）
▲中職明星賽兩日預售皆超過9成8，將有約6萬人進場，確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄。（圖／中職提供）
▲中職明星賽轉播單位，包括緯來電視網、愛爾達體育台、Line Today、公視+、Hami Video CPBLTV等，Line Today、公視+提供免費收視服務。（圖／中職提供）
▲中職明星賽轉播單位，包括緯來電視網、愛爾達體育台、Line Today、公視+、Hami Video CPBLTV等，Line Today、公視+提供免費收視服務。（圖／中職提供）
▲中職明星賽今年特別新增「叫恁總欸出來打」趣味活動，邀請各隊教練團們參與競賽。（圖／中職提供）
▲中職明星賽今年特別新增「叫恁總欸出來打」趣味活動，邀請各隊教練團們參與競賽。（圖／中職提供）
▲2024中職明星賽將於7月20日、21日在大巨蛋登場，兩場門票預售加起來確定打破中職史上明星賽為多觀眾進場紀錄，更加挑戰6萬人大關。(中職提供)
▲2024中職明星賽將於7月20日、21日在大巨蛋登場，兩場門票預售加起來確定打破中職史上明星賽為多觀眾進場紀錄，更加挑戰6萬人大關。(中職提供)

中職明星賽超搞笑！陳金鋒充當一壘審　享受當「裁判」的滋味

中職明星賽／首度「攻蛋」湧進33688名觀眾！刷新史上最多人紀錄

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