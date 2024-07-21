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中職明星賽／魔鷹決賽敲18轟！奪下全壘打大賽冠軍　寫16年來紀錄

▲台鋼洋砲魔鷹在全壘打大賽的總決賽轟出18支全壘打，超越衛冕冠軍林安可，成為本屆全壘打大賽冠軍。（圖／記者林柏年攝）
▲台鋼洋砲魔鷹在全壘打大賽的總決賽轟出18支全壘打，超越衛冕冠軍林安可，成為本屆全壘打大賽冠軍。（圖／記者林柏年攝）

記者林之越/台北報導

中職明星賽昨（20）日進行全壘打大賽預賽，參賽者中的「魔王」，來自台鋼雄鷹的洋砲魔鷹在3分鐘內狂敲出23轟晉級決賽，遙遙領先其他參賽者。期間更出現插曲，陳俊秀其中1發全壘打，直擊大巨蛋左側螢幕，好險在賽前就完成修復。今（21）日全壘打大賽決賽，由魔鷹、林安可、陳俊秀還有張志豪4人共同角逐冠軍魔鷹壓軸敲出18轟，超越前一位林安可的16轟，奪下本屆全壘打大賽冠軍，同時也是繼2008年的布雷後，暌違16年再有洋砲拿下全壘打大賽冠軍

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魔鷹展怪力　預賽狂炸23轟

預賽中，魔鷹在前1分鐘僅敲出5轟，但叫出暫停後，有如找回神力，接連敲出5支以上的全壘打，在最後的30秒金球時間前，已經累積來到15轟，最終時間到點，敲出23轟。另外，林安可、陳俊秀都敲出15轟，並列第2名，最後拿下晉級資格的，則是資深球員張志豪，在預賽敲出11轟。

決賽的規則和預賽相同，每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，，而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍。

決賽不演了　魔鷹再敲18轟

首名上場打擊的張志豪，在前1分鐘只敲出2轟，但叫出暫停後，找回打擊節奏，最後敲出和預賽相同的11轟。第二位打擊的陳俊秀，開局不順，在開始40秒後才敲出第1轟，暫停休息後沒有找回昨日打壞螢幕的手感，最後只敲出7轟。

接著登場的衛冕冠軍林安可，接近剩下1分鐘前叫出暫停，此時已經敲出齊平張志豪的11轟，暫停結束後，林安可越敲越猛，最後敲出前3人中最多的16轟

最終「大魔王」魔鷹登場，直接跳過暖身階段，第一球就轟出牆外，在倒數30秒的金球時段前累積達到16轟，最終敲出18轟，超越林安可的全壘打數，正式成為本屆的全壘打大賽冠軍


全壘打大賽決賽各選手表現：
 

  1. 張志豪：11支全壘打
  2. 陳俊秀：7支全壘打
  3. 林安可：16支全壘打
  4. 魔鷹：18支全壘打（冠軍）

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