中職明星賽／魔鷹決賽敲18轟！奪下全壘打大賽冠軍　寫16年來紀錄

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預賽中，魔鷹在前1分鐘僅敲出5轟，但叫出暫停後，有如找回神力，接連敲出5支以上的全壘打，在最後的30秒金球時間前，已經累積來到15轟，最終時間到點，敲出23轟。另外，林安可、陳俊秀都敲出15轟，並列第2名，最後拿下晉級資格的，則是資深球員張志豪，在預賽敲出11轟。
決賽的規則和預賽相同，每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，，而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍。
決賽不演了 魔鷹再敲18轟
首名上場打擊的張志豪，在前1分鐘只敲出2轟，但叫出暫停後，找回打擊節奏，最後敲出和預賽相同的11轟。第二位打擊的陳俊秀，開局不順，在開始40秒後才敲出第1轟，暫停休息後沒有找回昨日打壞螢幕的手感，最後只敲出7轟。
接著登場的衛冕冠軍林安可，接近剩下1分鐘前叫出暫停，此時已經敲出齊平張志豪的11轟，暫停結束後，林安可越敲越猛，最後敲出前3人中最多的16轟。
最終「大魔王」魔鷹登場，直接跳過暖身階段，第一球就轟出牆外，在倒數30秒的金球時段前累積達到16轟，最終敲出18轟，超越林安可的全壘打數，正式成為本屆的全壘打大賽冠軍。
全壘打大賽決賽各選手表現：
- 張志豪：11支全壘打
- 陳俊秀：7支全壘打
- 林安可：16支全壘打
- 魔鷹：18支全壘打（冠軍）