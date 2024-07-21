中職明星賽／險勝王建民！63歲洪一中奪下「叫恁總欸出來打」冠軍

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本次「叫恁總欸出來打」賽事的參賽者名單，可以說是相當德高望重，包含此前才達到千勝紀錄的台鋼雄鷹總教練洪一中、現任中信兄弟總教練平野惠一、現任中信兄弟投手教練王建民、以及將任年底12強中華隊總教練的曾豪駒。
賽前外界評估，教練洪一中、平野惠一和曾豪駒過去在選手時期，雖然守備位置不同，但都是打者出身，可能在打擊方面相對王建民有較多優勢。根據中職官方公布的規則，會將場內分成5個區域，每個區域皆有固定分數，計時90秒，擊出飛球落地即可獲得該區分數，加總分數最高者獲勝。
王建民意外第二 洪總老當益壯
賽前介紹4位總教練登場，平野惠一還特別跨欄登場。而首個上場打擊的曾豪駒，在前60秒突破300分，其中還打出1顆左外野方向的界外全壘打，最後拿下620分。
接著打擊的平野惠一，在首個打席竟點出短打，自嘲今年任教中信兄弟時，時常下達短打指令，而受到外界討論的爭議。而平野惠一不愧是過去日職的強打者，頻頻將球敲向右外野的60分區，總計拿下780分。
第三個打擊的，是備受矚目的王建民，前半段分數累積較慢，但在找到打擊手感後，接連敲出左外野方向深遠飛球，共拿下1020的高分。壓軸登場的，則是參賽者中年齡最高的洪一中，意外敲出1060分，以40分的差距驚險奪勝，收下首屆「叫恁總欸出來打」的冠軍。
「叫恁總欸出來打」分數：
曾豪駒：620分
平野惠一：780分
王建民：1020分
洪一中：1060分（冠軍）