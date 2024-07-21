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中職明星賽／險勝王建民！63歲洪一中奪下「叫恁總欸出來打」冠軍

▲台鋼雄鷹總教練洪一中，參加中職明星賽首屆的「叫恁總欸出來打」，以最高齡參賽者身份打出總分1060分，奪下冠軍。（圖／林柏年攝）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中，參加中職明星賽首屆的「叫恁總欸出來打」，以最高齡參賽者身份打出總分1060分，奪下冠軍。（圖／林柏年攝）

記者林之越/台北報導

中職明星賽全新的戰技挑戰賽「叫恁總欸出來打」今（21）日在台北大巨蛋內進行，特別邀請各隊教練，久違的站上場打擊。參賽者包含中華隊的曾豪駒、王建民，以及明星隊的洪一中、平野恵一。賽前訪問就趣味滿滿，平野惠一特別跨欄登場，甚至用短打自嘲，引發現場笑聲連連。最終，在參賽者中年齡最高（63歲）的洪一中教練，壓軸登場繳出1060分高分，以40分差距險勝王建民，成為首屆「叫恁總欸出來打」冠軍

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明星賽全新賽事　總教練上場PK

本次「叫恁總欸出來打」賽事的參賽者名單，可以說是相當德高望重，包含此前才達到千勝紀錄的台鋼雄鷹總教練洪一中、現任中信兄弟總教練平野惠一、現任中信兄弟投手教練王建民、以及將任年底12強中華隊總教練的曾豪駒

賽前外界評估，教練洪一中、平野惠一和曾豪駒過去在選手時期，雖然守備位置不同，但都是打者出身，可能在打擊方面相對王建民有較多優勢。根據中職官方公布的規則，會將場內分成5個區域，每個區域皆有固定分數，計時90秒，擊出飛球落地即可獲得該區分數，加總分數最高者獲勝。

▲中職明星賽今年特別新增「叫恁總欸出來打」趣味活動，邀請各隊教練團們參與競賽。（圖／中職提供）
▲中職明星賽今年特別新增「叫恁總欸出來打」趣味活動，邀請各隊教練團們參與競賽。（圖／中職提供）
王建民意外第二　洪總老當益壯

賽前介紹4位總教練登場，平野惠一還特別跨欄登場。而首個上場打擊的曾豪駒，在前60秒突破300分，其中還打出1顆左外野方向的界外全壘打，最後拿下620分。

接著打擊的平野惠一，在首個打席竟點出短打，自嘲今年任教中信兄弟時，時常下達短打指令，而受到外界討論的爭議。而平野惠一不愧是過去日職的強打者，頻頻將球敲向右外野的60分區，總計拿下780分。

第三個打擊的，是備受矚目的王建民，前半段分數累積較慢，但在找到打擊手感後，接連敲出左外野方向深遠飛球，共拿下1020的高分壓軸登場的，則是參賽者中年齡最高的洪一中，意外敲出1060分，以40分的差距驚險奪勝，收下首屆「叫恁總欸出來打」的冠軍


「叫恁總欸出來打」分數：

曾豪駒：620分

平野惠一：780分

王建民：1020分

洪一中：1060分（冠軍）


▲中信兄弟投手教練王建民，是參賽者中唯一投手出身教練，但拿下1020的高分，僅次於冠軍洪一中。（圖／林柏年攝）
▲中信兄弟投手教練王建民，是參賽者中唯一投手出身教練，但拿下1020的高分，僅次於冠軍洪一中。（圖／林柏年攝）

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